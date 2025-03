Stati Generali della valle Stura: rimandato l’incontro di restituzione sul turismo

L’incontro di restituzione sul tema del turismo organizzato nell’ambito degli Stati Generali della Valle Stura, una serie di appuntamenti su argomenti di interesse strategico per la valle promossi dall’Unione Montana Valle Stura, è stato rimandato: originariamente previsto per il pomeriggio di lunedì 7 aprile, verrà ricalendarizzato più avanti. Lo slittamento della data è dovuto alla volontà degli amministratori del territorio di effettuare una riunione con il consorzio Valle Stura Experience e con l’associazione Lou Viage d’Oc, che è stato necessario fissare nel pomeriggio di lunedì 7 aprile e nella quale saranno approfonditi ancora alcuni aspetti legati al tema turistico, utili per il successivo incontro collettivo.

La nuova data di quest’ultimo, indicativamente da collocarsi intorno alla metà di maggio, sarà comunicata con maggiore precisione quanto prima, con l’obiettivo di tornare a confrontarsi con gli operatori del territorio in forma aperta e costruttiva, segnando l’avvio di un nuovo corso di più marcata ed evidente collaborazione territoriale con l’intento di perseguire il bene comune della valle.