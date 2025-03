In arrivo a Busca “Orto Collettivo 2025”

“Un’opportunità per scoprire, conoscere e, perché no, iniziare a coltivare insieme un pezzetto di futuro.”

La città di Busca si prepara ad accogliere “Orto Collettivo 2025”, un’esperienza di agricoltura condivisa firmata Andirivieni, che unisce natura, inclusione e partecipazione. Appuntamento domenica 30 marzo, alle ore 18, presso spazio incontri di Porta Santa Maria, accolti dall’associazione che si sta sempre più distinguendo per la sua grande attenzione nei confronti dell’ambiente e delle persone.

Durante l’incontro sarà presentato il bellissimo progetto che, nella sua seconda edizione ed aperto a tutte e tutti, punta a coltivare non soltanto ortaggi, ma anche relazioni, comunità e consapevolezza. Sarà l’occasione per scoprire davvero cosa significa Orto Collettivo, come funziona, in cosa consiste la partecipazione e come farne parte.

“Non mancherà uno sguardo al 2024 - dicono da Andirivieni - l’anno della prima edizione dell’Orto Collettivo, con tanti momenti condivisi, laboratori educativi e un crowdfunding che, tra novembre e dicembre, ha permesso di raccogliere risorse per sostenere il progetto nel 2025. Durante la serata, racconteremo anche come saranno utilizzate queste donazioni: rendere l’orto più accessibile, più sostenibile, e ancora più aperto alla comunità con attività educative rivolte a bambini, giovani e adulti.”

La partecipazione è libera e gratuita.Per informazioni: orto@andirivienicohousing.com / 353 473 7460