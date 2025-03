La quarta edizione di Barolo & Barbaresco World Opening conquista Austin: tappa fondamentale per i vini delle Langhe negli Stati Uniti

Martedì 25 marzo Barolo & Barbaresco World Opening (BBWO), organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, ha accolto oltre 450 operatori del settore e 450 wine lover presso The Branch Park Pavilion di Austin, in Texas.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 150 produttori della zona delle Langhe, con circa 300 etichette di Barolo DOCG e Barbaresco DOCG in degustazione per sommelier, professionisti del trade, stampa specializzata e appassionati.

Sulla scia del successo delle edizioni precedenti a New York (2020 e 2024) e Los Angeles (2022), la tappa texana ha confermato BBWO come la più importante iniziativa internazionale promossa dal Consorzio.Questo straordinario traguardo apre la strada a nuove tappe con la prossima edizione in Canada nel 2026 e a una successiva edizione statunitense nel 2027.

Ospitata presso il Branch Park Pavilion, l’edizione 2025 ha offerto agli ospiti l’opportunità di scoprire da vicino le eccellenti annate 2021 del Barolo DOCG e 2022 del Barbaresco DOCG, espressioni autentiche di eleganza, complessità e del carattere distintivo del terroir delle Langhe inserito nell’ambito del progetto europeo “Landmarks from Europe: Good products made with respect, Respect made with good products”, BBWO contribuisce in maniera significativa alla valorizzazione di queste denominazioni simbolo, oltre che della Fontina DOP, sul mercato statunitense.

Dopo il successo dell’Academy Roadshow, che ha coinvolto oltre 200 operatori del settore in Texas, Arizona e Colorado, BBWO 2025 ha confermato il crescente interesse verso questi vini di pregio. Le sessioni formative, tutte sold-out e condotte da Master Sommelier e rappresentanti del Consorzio, hanno permesso di approfondire temi legati alle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA), alle peculiarità delle singole sottozone e alle potenzialità delle annate 2021 e 2022.

“ BBWO rappresenta l’essenza stessa del fascino duraturo dei nostri vini. L’entusiasmo riscontrato tra operatori e appassionati americani ci riempie di orgoglio e conferma il crescente riconoscimento di Barolo e Barbaresco,” ha dichiarato Sergio Germano, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. “L’accoglienza ricevuta ad Austin, in continuità con il nostro Academy Roadshow, dimostra quanto la formazione sia uno strumento essenziale nel nostro percorso.

Eventi come questo ci ricordano che il nostro impegno va oltre la semplice promozione: si tratta di costruire legami duraturi. Essere presenti sul territorio, dialogare con i professionisti e con il pubblico locale, non solo valorizza i nostri vini, ma garantisce che lascino un segno, rafforzando il nostro impegno verso il mercato americano.”

A sostegno delle comunità locali, il BBWO 2025 ha collaborato con la Wine & Food Foundation.

La sostenibilità è stata un elemento centrale dell’edizione 2025, con l’introduzione di una stazione per la raccolta dei tappi in sughero, realizzata in collaborazione con Cork Collective – un progetto congiunto di Amorim, Southern Glazer’s Wine & Spirits, Rockwell Group e BlueWell – per promuovere il riciclo del sughero nel settore dell’ospitalità.

A testimonianza del crescente prestigio dei vini delle Langhe sul mercato, il 27 marzo 2025 il Barolo DOCG è stato protagonista della prima masterclass mai dedicata a un vino italiano presso la Harvard University. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e l’Harvard Wine Society.

Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani continua a credere fermamente nel potenziale del mercato statunitense, nonostante il contesto globale complesso,segnato da instabilità politica ed economica. Grazie alla promozione di vini di alta qualità, radicati al territorio, il Consorzio conferma il proprio impegno su tre pilastri: formazione, relazioni e crescita sostenibile nel lungo termine. L’eccezionale risposta ottenuta sia dall’Academy Roadshow che dal BBWO dimostra la crescente rilevanza dell’area e la domanda in costante aumento di occasioni di approfondimento culturale e tecnico.