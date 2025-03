Restyling del centro storico, regolamento per il decoro urbano ed eventi estivi al centro dell'incontro tra Commercianti albesi, Comune ed Ente Fiera

Si è svolta, nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo – nella Sala Conferenze dell’ACA in piazza San Paolo 3 - la riunione tra il Comitato Alba Sotto le Torri, che riunisce i commercianti del centro storico, – aderente all’Associazione Commercianti Albesi - e il Comune di Alba.

L’incontro, molto partecipato e arricchito dagli interventi del pubblico, ha visto affrontare diversi temi di interesse comune. Tra questi, il piano di riqualificazione del centro storico di Alba - con la condivisione dei progetti inerenti e delle ipotesi riguardo le tempistiche di realizzazione - e le manifestazioni in programma per la primavera e l’estate 2025, tra le quali: la 47a edizione della Fiera internazionale Vinum, la Mostra Pinot Gallizio, il Rally di Alba, l’Assemblea Banca d’Alba, l’Estathé Italia Streetbasket Circuit, la Notte Bianca delle Librerie, il Langhe e Roero Pride, Collisioni Festival e la Notte Bianca di Alba.

La discussione sulla sicurezza è stata l’argomento successivo inserito all’ordine del giorno, seguita dal decoro urbano, dalla necessità di applicazione del relativo Regolamento comunale e dalla pulizia delle strade cittadine.

Con l’occasione i commercianti hanno potuto incontrare Axel Iberti, neo presidente dell’Ente Fiera di Alba, che ha ringraziato il precedente Consiglio di amministrazione dell’Ente per il lavoro svolto e indicato la propria linea operativa per i prossimi eventi.

Oltre ai commercianti del centro storico, erano presenti alla riunione: per ACA, il presidente Giuliano Viglione, il responsabile Marketing del Territorio Marco Scuderi e il funzionario Edoardo Accossato; per Alba Sotto le Torri, la presidente Micaela Delsanto; per il Comune di Alba, il sindaco Alberto Gatto, la vice sindaca e assessora alla Cultura e Turismo Caterina Pasini, gli assessori Roberto Cavallo (delega al Commercio e Ambiente), Davide Tibaldi (Polizia Municipale e Quartieri) e Edoardo Fenocchio (Lavori pubblici e Manutenzioni).

Il sindaco Alberto Gatto ha evidenziato un’importante novità: l’inserimento a bilancio, nella seduta consiliare del febbraio appena trascorso, del contributo di 1,5 milioni di euro disposto dalla Fondazione CRC a favore della riqualificazione del centro storico albese.

"Ringraziamo il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per l’attenzione riservata alle tematiche proposte durante l’incontro – commenta il presidente ACA, Giuliano Viglione -. Siamo in particolar modo soddisfatti degli sviluppi che riguardano il restyling del centro storico, e auspichiamo l’integrazione dei fondi per arrivare alla quota necessaria, nonché il nostro coinvolgimento da parte del Comune nei prossimi passaggi, che sono cruciali per addivenire ad una progettazione completa degli interventi migliorativi".

Dichiara il sindaco Alberto Gatto: "È stato un incontro proficuo e importante come testimonia l’ampia partecipazione. Il commercio nel centro storico è un punto di forza della nostra città e come Amministrazione riteniamo fondamentale il confronto e la collaborazione con tutte le realtà produttive e commerciali. Ringraziamo l’Associazione Commercianti per aver organizzato e ospitato questo momento, non mancheranno altre occasioni di confronti anche puntuali sui singoli temi che gli assessorati già stanno affrontando, dagli investimenti di manutenzione e ristrutturazione, alla pulizia e cura dell’arredo urbano, fino ad eventi, manifestazioni ed iniziative che permettono di attrarre cittadini e turisti, animando le vie del centro, prima fra tutte Vinum che ci attende tra meno di un mese".