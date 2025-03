A Melle l’ultimo Carnevale in valle Varaita con i Conti Orselli

Carnevale tardivo a Melle, sabato 29 marzo, con le maschere locali dei Conti Orselli.

La giornata delle maschere inizierà in mattinata presso la casa di riposo di Venasca e nel pomeriggio presso quella di Sampeyre per portare un po’ di allegria agli ospiti delle due strutture per anziani.

A seguire, il gruppo mascherato si scenderà a Melle dove ci sarà cena dalle 21 e, a seguire, l’accoglienza delle maschere del Saluzzese con serata musicale.

Quest’anno le maschere sono impersonate da Lorenzo Martinengo nelle vesti del Conte Orselli, Gloria Seymandi come Contessa e Veronica Garzino e Sara Craveri come damigelle di corte.