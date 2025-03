Cuneo va "A scuola d'Europa" per imparare a leggere la cittadinanza globale in chiave europea

La promozione di una cittadinanza europea matura e consapevole nella nostra provincia costituisce da sempre una priorità per APICEUROPA. Per questo motivo l’Associazione promuove diverse iniziative rivolte alla cittadinanza della provincia di Cuneo. Tra queste, nell'ambito del progetto promosso da APICEUROPA “A SCUOLA D’EUROPA”, realizzato con il sostegno dalla Fondazione CRC, lunedì 14 aprile 2025 alle ore 18.00 si terrà un momento di formazione aperto al pubblico sul tema della cittadinanza globale in chiave europea.

L'incontro si terrà presso Famù nel parco (Viale degli Angeli 25, Cuneo) e vedrà come relatore Lorenzo Grossio, Assegnista di ricerca e Professore a contratto in Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Torino. Nell’ambito del festival GlobalMENTE 25 -Settimana Civica del Comune di Cuneo, l’intervento affronterà il tema della cittadinanza globale in chiave europea: Il concetto di cittadinanza descrive il vincolo di appartenenza di un soggetto ad una comunità, dal quale discende sul piano giuridico il godimento di diritti e il rispetto di determinati doveri.

Così definito, l’istituto della cittadinanza è tradizionalmente ricollegato allo Stato, in quanto delinea il legame di appartenenza degli individui alla comunità nazionale. Tuttavia, il contesto in cui viviamo oggi si caratterizza per sfide e fenomeni propriamente globali, tali da interessare in modo trasversale ogni individuo. È in questo contesto che si sviluppa il concetto di “cittadinanza globale”, il quale interroga in modo profondo il modo con cui intendiamo la cittadinanza sul piano giuridico. Può il vincolo di cittadinanza travalicare i confini degli Stati, denotando così l’appartenenza ad una comunità più ampia rispetto a quella nazionale?

Nell’ambito dell’Unione europea, la risposta a tale interrogativo è sicuramente positiva. Infatti, il diritto primario dell’UE conferisce ad ogni cittadino degli Stati membri lo status di cittadino europeo, legame che si aggiunge alla cittadinanza nazionale. Si tratta di un vincolo propriamente giuridico, in quanto dallo status di cittadino europeo discende la possibilità di esercitare determinati diritti di fondamentale importanza. Muovendo da tali premesse, l’intervento metterà in luce la natura peculiare della cittadinanza europea, ponendo l’accento sui diritti che essi conferisce in virtù dell’appartenenza ad una comunità di soggetti propriamente transnazionale ed europea.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione compilando il modulo a questo link.

L’incontro è inserito all’interno del Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi alla segreteria di APICE (3331210729, info@apiceuropa.com ).