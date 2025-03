Revello celebra il rugbista Enrico Ghigo: centesima partita in Serie A Élite e compleanno festeggiati a Padova

Un gruppo di revellesi ha raggiunto, sabato 29 marzo, il campo da rugby dello stadio "Memo Geremia" di Padova, per tifare il loro concittadino Enrico Ghigo nella sua centesima partita nel Campionato di rugby Serie A Élite.

Tra i presenti nella delegazione del paese della valle Po, l’assessora allo Sport del Comune di Revello, Katia Disderi, accompagnata da Ugo Ghigo, Francesco Manca e Daniela Libra, che hanno voluto rendere omaggio al rugbista per il traguardo raggiunto.

Al termine del match, non solo sono arrivati i complimenti per la splendida carriera in ascesa, ma anche gli auguri per il suo 27° compleanno, che cade proprio oggi, 31 marzo.

La sfida tra le squadre Petrarca e Viadana è stata un incontro emozionante e combattuto. Dopo aver vinto il derby contro Rovigo domenica 23 marzo, il Petrarca ha conquistato un’altra vittoria importante battendo la capolista Viadana in un match vibrante disputato all’impianto sportivo Guizza di Padova.

Ghigo, originario di Revello e classe 1998, è ormai un punto di riferimento della squadra padovana.

Lo scorso autunno ha rinnovato il suo contratto per un’ulteriore stagione con il club, proseguendo il suo percorso nel massimo campionato nazionale per il quinto anno consecutivo.

on il Petrarca, Ghigo ha già vinto due titoli nazionali, l’ultimo nel 2023, e due edizioni della Coppa Italia.

Il suo percorso rugbistico è iniziato sui campi del Saluzzese prima di approdare alla Serie A.

Da bambino aveva mosso i primi passi anche nel calcio con il Revello, ma ben presto la palla ovale ha avuto la meglio. Dopo gli esordi nel Saluzzo-Verzuolo, ha seguito il percorso delle Accademie con due anni a livello regionale a Torino e due a livello nazionale a Parma.

Successivamente, ha giocato due stagioni con Viadana prima di approdare al Petrarca.

Nel suo palmarès, oltre ai trofei conquistati con il Petrarca, spicca anche l’esperienza con la Nazionale italiana giovanile: ha vestito la maglia dell’Italia Under 18 e Under 20, ottenendo un prestigioso quarto posto al Sei Nazioni di categoria.

Un traguardo importante quello raggiunto da Ghigo, celebrato con affetto dai revellesi.

L’amministrazione di Revello ha voluto sottolineare ancora una volta l’eccellenza sportiva del giocatore, già premiato lo scorso dicembre per i suoi successi.