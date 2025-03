Saluzzo: il programma di “Aprile, un mese di Resistenza” per l'80° anniversario della liberazione dal nazi fascismo

Da giovedì 3 aprile, fino a venerdì 16 maggio. E’ il programma di “Aprile, un mese di Resistenza”, il cartellone di appuntamenti organizzato e coordinato dal Comune di Saluzzo per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Collaborano alla vivacità degli eventi numerosi partner e associazioni.

Il primo ritrovo è, appunto, giovedì 3 aprile alle 17,30, a “Il Quartiere” (ex caserma Musso, piazza Montebello 1) con “La scelta”, inaugurazione della mostra sulla guerra di Liberazione a cura dell’Anpi sezione di Saluzzo Valle Po, in collaborazione con Comune di Paesana e Anpi sezione di Carignano. L’esposizione si divide in due: una prima parte dedicata al prezioso apporto che le donne diedero al movimento partigiano; una seconda, nella sala Tematica con le immagini che illustrano i drammatici venti mesi di occupazione tedesca e nazi-fascista del Saluzzese e le storiche vicende della guerra partigiana nei territori ai piedi del Monviso (questa sezione è stata curata da Sergio Beccio per il Comune di Paesana).

Mercoledì 8 aprile, dalle 21, a “Il Quartiere”, anche nell’ambito della rassegna “Trame di Quartiere”, c’è la presentazione del libro: “Innamorate della libertà: donne e resistenza”, scritto da di Erika Peirano e Remo Schellino. L’evento celebra anche il centenario della nascita di Lidia Beccaria Rolfi, scrittrice deportata nei lager, a cui è intitolata la biblioteca civica saluzzese.

Venerdì 11 aprile alle 18 è la volta della mostra “Marco Cordero. Là in fondo, fin dove si vede” alla Pinacoteca “Matteo Olivero” di Salita al Castello. L’esposizione è curata da Lorena Tadorni con il progetto di “Ur.ca”.

L’Anpi di Saluzzo, nell’ambito della rassegna “Il Tempo ritrovato”, martedì 15 aprile dalle 16 in biblioteca propone “Saluzzo in guerra: quello che i libri non scrissero”.

Stesso luogo, venerdì 18 aprile alle 21, per “La verità sull’assassinio di Duccio Galimberti ottant’anni dopo”, presentazione del libro di Sergio Costagli per la rassegna “Trame di Quartiere”. Il clou delle iniziativa è nei giorni intorno all’80° anniversario della Liberazione.

Si inizia mercoledì 23 aprile alle 18 nei locali di “Ar.co – archivio contemporaneo” nella Castiglia con “otTantaResistenza”, inaugurazione della mostra di documenti e immagini collegati al periodo 1943-1945 e messi a disposizione dalla cittadinanza.

Giovedì 24 aprile, tradizionale fiaccolata “Testimoni di Libertà” con i Comuni di Manta e Verzuolo. Partenza da piazza Cavour a Saluzzo alle 19.30. Dalle 21.30 a Verzuolo, in piazza Martiri della Libertà, momenti di riflessione.

Venerdì 25 aprile, Festa nazionale della Liberazione, la celebrazione ufficiale del Comune di Saluzzo è al via alle 10 per la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti nei Lager di piazza XX settembre. A seguire, corteo con il Complesso bandistico Città di Saluzzo in centro, fino ai Giardini della Rosa bianca dove, dalle 10,30, c’è l’orazione ufficiale di Ernesto Maria Ruffini, avvocato, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate. Dalle 12,30, “Pranzo in libertà” a “Il Quartiere”, a cura dell’Anpi.

Domenica 27 aprile, alle 10 al cimitero di Saluzzo, apposizione della targa a ricordo dell’incontro tra le truppe tedesche e i partigiani della zona, nel giorno preciso della Liberazione di Saluzzo, avvenuta appunto il 27 aprile 1945. Alle 10,30, presentazione del restauro del sacrario dei Partigiani alla presenza del vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo e delle autorità saluzzesi. Infine, alle 16,30, “Grande concerto della Liberazione” in piazza Cavour.

Giovedì 8 maggio alle 18 nella Sala tematica de “Il Quartiere” si parla di “Promemoria Auschwitz”, restituzione dell’esperienza di viaggio effettuata da un gruppo di studenti delle scuole saluzzesi, a cura dell’associazione Deina Torino.

Conclusione, venerdì 16 maggio alle 21 sempre a “Il Quartiere” con il “Premio Bella ciao 2025” che verrà consegnato dall’omonima associazione locale a Marco De Paolis per l’opera “Caccia ai nazisti”.