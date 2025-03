“La vita con il tumore”: se ne parla lunedì 7 aprile a Cherasco

Il terzo incontro de “I lunedì della salute”, dedicati al benessere e alla salute organizzati in collaborazione con il Lions club Cherasco e con esperti che affrontano temi chiave per prendersi cura di sé e del proprio futuro, è lunedì 7 aprile alle 20.45 presso la Chiesa di San Gregorio di Cherasco, tratterà “La vita con il tumore” con il direttore SC di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo il dottor Gianmauro Numico.

Il cancro è una malattia frequente: in Italia abbiamo circa il 30% delle probabilità di ammalarci di cancro prima dei 75 anni. In realtà, l’incidenza di questa malattia è in progressiva riduzione e soprattutto è in riduzione la sua mortalità: oggi, a fronte della sua elevata incidenza, “solo” 1 persona su 10 muore di cancro e la percentuale di guarigione è superiore al 50%.

Perché ci si ammala? E quali modi ci sono per ridurne il rischio? Ma soprattutto: come si cura il cancro? Con quali strumenti, con quali risorse è possibile attraversare una storia di malattia? E com’è la vita dopo il cancro?

Queste sono solo alcune delle domande a cui cercherà di rispondere il Dott. Numico; anche per questa serata farà da moderatrice la Dott.ssa Daniela Domeniconi.

Un’occasione per informarsi e promuovere uno stile di vita sano; ingresso libero, è consigliata la prenotazione al numero 0172.427050.