Cuneo: partito un intervento di pavimentazione su tre marciapiedi

Sono iniziati i lavori per la pavimentazione di tre marciapiedi fin qui sterrati, in corso Kennedy (di fronte caserma Leutrum), in via Seminario e in via Pascal.

Il primo tratto interessato dall’intervento è in corso Kennedy, di fronte alla Caserma Leutrum; su quella lunghezza di circa 70 metri si affacciano molti appartamenti. Il secondo è in Via Pascal, lato arcivescovado nuovo, molto frequentato da chi parcheggia in zona ex-eliporto e si reca in piazza Galimberti: la nuova pavimentazione riguarderà circa 60 m di marciapiede. Il terzo tratto è in via Seminario, zona di passaggio tra Piazza Foro Boario e il mercato coperto: qui sarà pavimentata la superficie tra il passo carraio esistente e piazza del Seminario.



[Il marciapiede di via Pascal]

La nuova pavimentazione verrà eseguita con lastre in pietra di Luserna di forma rettangolare e profilate a spigoli vivi. Prima di poter posare le pietre bisogna però ripulire la superficie, scavare, preparare e realizzare il sottofondo. I cordoli stradali, che già esistono in tutti i tratti interessati dai lavori, verranno sistemati per garantire la complanarità della pavimentazione. L’intervento ha un costo di 42 mila euro. La S.M.T. snc di Cuneo, a cui sono stati affidati i lavori, ha 90 giorni di tempo per concluderli.

“Questi interventi rientrano nell’ambito dell’impegno per migliorare la sicurezza pedonale e per abbattere le barriere architettoniche su tutto il territorio Comunale”, spiega il vice-sindaco Luca Serale con delega ai lavori pubblici. “Così risolviamo, in tre passaggi molto frequentati, altrettante situazioni che hanno sempre rappresentato un disagio per i pedoni”.



[Il marciapiede di via Seminario]