Provincia, viabilità: realizzati interventi di messa in sicurezza sulla SP 216 tra Ormea e Caprauna, in Alta Valle Tanaro

La Provincia di Cuneo ha ultimato negli scorsi giorni un importante intervento di messa in sicurezza lungo la SP 216 tra Ormea e Caprauna, in Alta Valle Tanaro, precisamente alle progressive chilometriche 3+400, 4+400 e 10+500, comprensivo di realizzazione di rappezzi bitumati e posa di nuove barriere guard rail per circa 275 metri.

L’intervento fa seguito e completa la precedente sistemazione di alcune frane e smottamenti, causate dal maltempo, che negli anni 2015/2020 hanno interessato la predetta strada provinciale.

Verrà realizzata, infine, prossimamente la nuova segnaletica orizzontale.

Il costo complessivo dell’intervento realizzato dalla Provincia, ivi compresa la sistemazione delle diverse frane mediante muri di sostegno avvenuta nello scorso biennio, ammonta a circa 800mila euro.

“Si tratta del completamento di un intervento molto importante - commenta il Consigliere Provinciale Pietro Danna, delegato alla Viabilità per il reparto di Mondovì - in quanto siamo riusciti a sistemare alcuni punti della provinciale verso Caprauna che in passato erano stati interessati da smottamenti e frane, ripristinando così la sicurezza di percorrenza in diversi tratti della SP 216. Ritengo sia fondamentale far sentire vicina e presente l’amministrazione provinciale su tutto il territorio, ma lo è ancora di più nelle terre alte molto distanti dal capoluogo: in tal senso ringrazio il Sindaco Giuseppe Ruaro per la consueta collaborazione dimostrata.

Porgo un ringraziamento, infine, agli uffici del Reparto di Viabilità di Mondovì, oltrechè alla ditta incaricata ed al progettista, per il lavoro profuso”.