Saluzzo cerca partner per il project financing sul nuovo distaccamento della PolStrada nell'ex caserma "Filippi"

Il Comune di Saluzzo ha avviato l’iter per un “Ppp - partenariato pubblico privato – progetto di finanza – project financing” per la costruzione del nuovo distaccamento della Polizia stradale di Saluzzo, nell’area dell’ex caserma “Filippi” dal lato su via Fiume, così come condiviso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica provinciale.

L’operatore economico che si aggiudicherà la concessione otterrà, inoltre, la possibilità di realizzare 12 mila metri cubi di edilizia residenziale, divisi in due stabili di massimo 4 piani (come il vicino “Campo dei fiori”), per circa 40 alloggi.

Le offerte per aggiudicarsi il “Ppp” vanno presentante in municipio entro il 28 maggio.

Secondo lo studio di fattibilità tecnico-economica agli atti, la realizzazione della nuova “casa” della Polstrada costa circa 2 milioni di euro ed il progetto ha già il via libera dell’apposito servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di stato di Torino, mentre l’intero “pacchetto”, edifici residenziali compresi, ha un valore di oltre 11 milioni di euro. Come si ricava dalle prescrizioni del dossier, i lavori per la Stradale devono essere ultimati entro due anni dalla sottoscrizione del contratto.

“Con questo tipologia di accordo – spiegano dall’Ufficio tecnico del municipio – il privato costruirà la stazione della Stradale e sarà responsabile della sua gestione e manutenzione. Dovrà occuparsi anche delle opere di urbanizzazione dell’area. Quando questi step saranno terminati, potrà iniziare la costruzione degli edifici residenziali. Il Comune di Saluzzo non dovrà spendere nulla, ma questa operazione ci permette di risolvere una volta per tutti la questione della localizzazione in città della Polizia stradale e di riqualificare completamente un’area molto vicina al centro, alle scuole, in un quartiere residenziale molto popolato”.