Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Vuillermin

Per lavori di rifacimento della pavimentazione e di annullamento delle barriere architettoniche, dal 7 aprile per due giorni e comunque fino a completamento lavori, verrà chiuso alla circolazione veicolare, ciclabile e pedonale, il tratto di via Vuillermin compreso tra via De Amicis e il civico 2E, antistante la scuola primaria “Umberto Sacco”.

Per facilitare la viabilità verrà istituito temporaneamente il doppio senso di circolazione nel tratto di via Vuillermin tra via Sabotino e il civico 2E. Gli ingressi e uscita dalla scuola saranno comunque garantiti da varchi e cancelli alternativi.