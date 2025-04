Savigliano, nuovo incontro per il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

Nuovi passi per il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di Savigliano. I giovani, capitanati dalla loro sindaca Carlotta Monge e dal loro vicesindaco Davide Piumatti, hanno incontrato l'assessore alle politiche giovanili Filippo Mulassano ed il consigliere comunale Giacomo Calcagno, all’interno del percorso con gli operatori della Cooperativa Caracol.

Durante l’incontro, ragazzi e ragazze hanno avuto modo di scoprire i ruoli di assessori e consiglieri, di comprendere il funzionamento della macchina amministrativa e di discutere riguardo progetti legati alle politiche giovanili e alle prospettive future della città di Savigliano.

Iniziato con un momento di confronto tra i membri del “baby” Consiglio Comunale, Mulassano e Calcagno, il pomeriggio è poi proseguito con una visita a palazzo Taffini – dove si è tenuto un incontro con Federica Somale, segretario generale della Fondazione Crs – ed è terminato sulla Torre civica di piazza Santarosa. Lì i ragazzi hanno avuto modo di scoprire il progetto “SantaRosa - Prospettive Cittadine”, esempio di azione di rigenerazione urbana.

«É stato un momento molto interessante di scoperta e riscoperta della nostra città – affermano Carlotta Monge e Davide Piumatti –. Ma anche un passo utile per scoprire il funzionamento del Comune ed avere alcune “dritte” nella costruzione del nostro progetto per la comunità. L'incontro ci ha permesso di capire che fare un progetto non è impossibile, ma non è nemmeno una cosa semplice da organizzare rispettando certi parametri legislativi e cercando i fondi necessari, perchè i costi possono essere elevati».

«É stato un momento importante di confronto e di riconoscimento dell’impegno che il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sta dimostrando nel costruire una Savigliano migliore per i loro coetanei e le loro coetanee» dicono gli operatori della Caracol.