Società Studi Storici: la Provincia cerca un nuovo consigliere

La Provincia di Cuneo ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere candidature finalizzate alla nomina di un componente del Consiglio direttivo della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo ODV per il restante periodo del mandato 2025-2028.

L’avviso si rende necessario per la sostituzione di un componente dell’organo direttivo dell’associazione, impegnata nello studio e nella valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico del territorio provinciale.

Le candidature saranno valutate secondo i criteri stabiliti dagli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 64/2018, che disciplinano la nomina dei rappresentanti dell’Ente presso organismi terzi. Nella selezione si terrà conto delle esperienze formative, professionali e personali dei candidati, con particolare attenzione al settore di attività dell’associazione e nel rispetto dell’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

L’incarico, che sarà svolto a titolo gratuito, avrà durata fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo, prevista nel 2028.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 25 marzo, tramite consegna all’Ufficio protocollo della Provincia di Cuneo (corso Nizza 21) oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it .