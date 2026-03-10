"Voci per Aria" in concerto a Caraglio: musica solidale per i bambini del Congo

Sabato 28 marzo alle ore 20.45, il Teatro Civico di Caraglio ospiterà un concerto benefico del coro "Voci per Aria", con l'obiettivo di sostenere il progetto di supporto scolastico per i bambini di Mvululu, nella periferia di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo.

Attivo da oltre dodici anni, "Voci per Aria" nasce dai corsi di CorOrchestra tenuti dal 2000 da Roberto Demo. Il gruppo vanta un'intensa attività solidale: ha già realizzato oltre trenta concerti benefici e nel 2016 ha inciso il CD "Nota per Nota". Il repertorio spazia dal gospel allo swing, dal rock al funky, con brani italiani e internazionali eseguiti rigorosamente a cappella.

Il coro si definisce "contemporaneo": intreccia classici e arrangiamenti originali, brani inediti e momenti di improvvisazione vocale. Il Circlesinging – pratica di creazione musicale collettiva in tempo reale – rappresenta il cuore pulsante dell'ensemble, rendendo ogni esibizione unica e irripetibile.

I fondi raccolti durante la serata saranno destinati al progetto di sostegno scolastico promosso dalle Suore di San Giuseppe di Cuneo, presenti da anni nella Repubblica Democratica del Congo con la loro opera missionaria. A Mvululu, numerose famiglie vivono in condizioni di forte precarietà economica e sociale, e molti bambini rischiano di non poter frequentare la scuola per mancanza di mezzi adeguati.

Grazie al sostegno scolastico, viene offerta loro la possibilità concreta di accedere all'istruzione, ricevere materiale didattico e vivere un percorso formativo che restituisca dignità e speranza per il futuro.

La serata si svolge con il patrocinio del Comune di Caraglio. Un'occasione per condividere musica e solidarietà in una causa importante.