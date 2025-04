Parcheggi a pagamento a Cuneo, Civallero (FI): "Se i residenti decideranno di scendere in piazza, io sarò con loro”

“L’amministrazione comunale di Cuneo, non si smentisce mai: ancora una volta ai cittadini che cercavano spiegazioni e soluzioni ha risposto con un neppure troppo velato: “Arrangiatevi””

Non le manda certo a dire Franco Civallero, capogruppo di Forza Italia in Comune a Cuneo, con la volontà di sostenere una presa di posizione forte da parte dei cuneesi che contestano i numerosi parcheggi blu disegnati ex novo in città.

“La sensazione che hanno i cittadini - sottolinea Civallero - è quella di non essere ascoltati e soprattutto di una amministrazione targata Manassero alla quale proprio non importa dei suoi concittadini. Almeno questa è l’impressione che hanno avuto i residenti tra piazza Europa, via Piave e strade limitrofe che presto si troveranno circondati da parcheggi a pagamento”.

Ciò che i cittadini hanno lamentato al consigliere Civallero è un totale disinteresse alle loro istanze da parte dell’amministrazione, istanze spiegate durante un incontro con il sindaco Manassero e l’assessore Pellegrino.

“È davvero imbarazzante per un politico come me che al primo posto mette le esigenze del territorio e della comunità, costatare come la giunta Manassero non dia mai ascolto ai cuneesi. In quella zona - prosegue Franco Civallero - abitano persone anziane, alcune con problemi di salute, per le quali cercare un parcheggio per la propria auto distante dalla propria abitazione, diventa un problema”.

Come già specificato nelle due interpellanze presentate a dicembre e gennaio, Civallero ricorda come: “Sostituire parcheggi bianchi con altri blu è fattibile, a condizione che vengano creati parcheggi bianchi non lontano da quelli diventati blu. Questo per la nostra Amministrazione non è stato preso neanche in considerazione. Ma ciò che più mi indigna - sottolinea il consigliere di Forza Italia - è che abbiano detto che “i residenti non meritano nessun pass, per loro troveremo delle soluzioni”. Quali soluzioni, mi chiedo io, e quando le troveranno? Intanto i residenti dovranno pagare o subire pesanti disagi. Gli abitanti della zona sono esasperati e se decideranno di manifestare in piazza il loro malcontento, io sarò con loro”.

Del resto è da dicembre dell’anno scorso che i residenti nella zona centrale di Cuneo chiedono spiegazioni sulle modalità e sul perché sia stato deciso di istituire 408 nuovi posti blu a pagamento contigui a quelli già esistenti ed in sostituzione di altrettanti posti liberi.

“Una decisione che pone Cuneo all'esatto opposto della maggioranza delle città italiane - precisano i residenti che hanno incontrato sindaco ed assessore -, che anziché trovare soluzioni perimetrali vuole favorire l'ingresso in centro della auto. Nessuno poi ci ha spiegato il motivo di questa decisione che non fa altro che prendere soldi dalle tasche dei cittadini. Per non parlare delle soluzioni creative prospettate dall'Assessore - proseguono i residenti - ad esempio applicare alle tariffe per il parcheggio un prezzo più alto al mattino ed uno più basso al pomeriggio. Tra tanti "Faremo", "approfondiremo", "troveremo una soluzione ma non ve la diciamo", "non sappiamo quando e non prendiamo impegni di date", sindaca ed assessore - spiegano i residenti - hanno anche negato lo slittamento dell’entrata in vigore dei parcheggi a pagamento, al fine di avere un altro incontro e trovare una soluzione”.

“Come già è successo per il Viale degli Angeli, che non sarebbe stato riaperto almeno parzialmente se noi di Forza Italia non avessimo insistito - ricorda Civallero - anche in questo caso il sindaco Manassero e l’assessore Pellegrino, ma direi l’amministrazione tutta in generale, dimostrano ancora una volta di non avere a cuore il bene della città, tanto meno dei suoi residenti. E non si dica che il Comune di Cuneo ha bisogno di soldi: la cassa del Comune si gestisce con la corretta amministrazione e non regalando i soldi a Tettoia Baladen, con i contratti d’affitto insignificanti di Caserma Cantore, tenendo per anni Palazzo Chiodo senza reddito ma con i costi, l’eredità Ferrero ferma ormai da anni e ben dieci alloggi sfitti. Tanto meno riempiendo la città di parcheggi a pagamento”.