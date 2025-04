Nuovo appalto per la raccolta rifiuti a Ceva: allo studio un percorso partecipativo

Si prospettano novità, iniziative e proposte di miglioramento nell'ambito della raccolta rifiuti a Ceva. Nei prossimi mesi, che prevedono la scadenza dell'appalto attuale, si realizzerà la gara d'appalto che sarà indetta dall'azienda consortile ACEM, la quale – una volta completata la procedura – individuerà il gestore del servizio.

Ma l'elemento interessante è come questa gara di appalto verrà letteralmente “costruita” a più mani: ACEM ha individuato, nei giorni scorsi, un consulente che seguirà passo passo la realizzazione del bando di gara, in costante contatto con l'Amministrazione comunale di Ceva, che avanzerà suggerimenti e proposte.

Ma non solo: il valore aggiunto deriva da una proposta partecipativa dell'Amministrazione comunale stessa. Per quanto riguarda le proposte possibili, da inserirsi eventualmente nel bando di gara, si realizzerà infatti un percorso che coinvolgerà direttamente gli utenti del servizio, ossia i cittadini cebani. Inoltre, verrà organizzata una serie di incontri pubblici ai quali sarà invitata la cittadinanza. In questi giorni sono allo studio le forme più efficaci per il maggiore coinvolgimento possibile.

L'obiettivo dichiarato è, come già evidenziato, un aumento della qualità di servizio della raccolta rifiuti, con anche modalità alternative rispetto a quanto messo in campo oggi, e con migliorie, alcune delle quali si stanno già esplorando in questo periodo che avvicina alla transizione.

L’Amministrazione comunale ha già messo in campo una serie di azioni, per altre invece si sta muovendo in concreto.

La prima azione realizzata è quella dell'operatore ecologico che si occupa della pulizia in diverse zone del paese, con particolare attenzione al Centro storico: un'iniziativa che ha portato a un deciso aumento dei passaggi rispetto al passato, e che sta avendo riscontri decisamente positivi.

Secondo elemento, l'incremento delle fasi di sgombero dell'area ecologica – che da questo punto di vista in passato è andata spesso in sofferenza - che favorisce contestualmente un maggior decoro dell'ambito.

Infine, il potenziamento dell'ecosportello, presente nell'area ecologica: alla struttura si potranno rivolgere tutti i cittadini per informazioni, segnalazioni e supporto.

Si tratta di iniziative che l’Amministrazione sta monitorando con attenzione, delle quali verrà testata l'efficacia per poterle proporre in via definitiva nel nuovo appalto che sarà mandato in gara da ACEM.