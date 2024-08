A Cascina Sacerdote l'Aperilibro con il Silent Reading di Banca del Tempo Fossano

Se è vero, come è vero, che la Banca del Tempo di Fossano è una delle realtà del suo genere più vive e attive in Piemonte, è evidente che molte delle iniziative collettive che il suo direttivo propone, parallelamente al mero scambio di tempo, riguardano la cultura e il mondo dei libri.

Ultima in ordine di tempo l'inaugurazione della libreria per il book crossing presso Cascina Sacerdote, che sta registrando un grande interesse.

Ma per la fine di agosto, martedì 27, sempre in Cascina, dalle ore 18,30 alle ore 20,30 è in programma un "Aperilibro", appuntamento, aperto a soci della Banca e non, che si sviluppa con una prima parte di "silent reading," la lettura collettiva silenziosa di un libro, seguita da un momento conviviale di condivisione rispetto al contenuto della lettura o rispetto a ciò che si desidera.

L'elaborazione da parte del direttivo della Banca del Tempo è nata da un evento visto in rete.

E a ben vedere la pratica è sempre più diffusa, in Italia come all'estero, come spiega Adnkronos in un recente articolo: "I Silent Reading Party sono degli eventi ai quali si partecipa in silenzio, portando con sé un libro da leggere in compagnia di altre persone. La moda si è diffusa negli Stati Uniti per liberarsi dall’alienazione degli smartphone che, per lavoro o passatempo, assorbono sempre più il nostro tempo. Una valida alternativa, quindi, ai dispositivi digitali è stata quella di riunire gruppi di amici, poi sconosciuti grazie a piattaforme e social network, in modo da condividere insieme una passione: la lettura di un libro, qualsiasi esso sia, in tranquillità".

"Chi non ha un libro può cercarne uno nel nostro punto di Book Crossing", spiegano dal direttivo di Banca del Tempo di Fossano, sicuri che la serata di fine estate sarà molto partecipata.

Anche per avere un idea sul quantitativo necessario di vettovaglie funzionali alla seconda parte del pomeriggio insieme, è richiesta la prenotazione per posta elettrica all'indirizzo: bdt.fossano@gmail.com