Monticello d’Alba: nuovi volontari per ridare forza alla Croce Rossa

Venerdì 4 aprile, alle 20.30, ha preso ufficialmente il via, presso la sede di via Stazione 24, il corso per aspiranti volontari della Croce Rossa di Monticello d’Alba, diretto ed organizzato dal volontario Luca Galuppo. Un appuntamento importante, carico di significato, che ha visto la partecipazione di ben 24 persone pronte a mettersi in gioco e a offrire parte del proprio tempo per aiutare chi ha bisogno. Una volta superato l’esame finale, questi nuovi volontari si uniranno ai 10 già attivi, contribuendo a dare nuova linfa a una realtà storica e fondamentale per il territorio.

La sede CRI di Monticello, fondata nel 1994, ha attraversato negli ultimi anni un momento di difficoltà, dovuto in particolare al numero ridotto di volontari. Una condizione che ha messo a rischio la possibilità di garantire i servizi essenziali sul territorio. Per questo, all’inizio dell’anno, il Sindaco Andrea Lanzone e la Consigliera Melania Santella si sono attivati in modo concreto, supportando la Croce Rossa di Alba, per dare vita a una nuova fase di rilancio, evitando il rischio di chiusura della sede.

Il corso appena avviato permetterà ai partecipanti di effettuare trasporti sanitari e sociali, sia in ambulanza che in autovettura, offrendo un servizio prezioso per le persone che necessitano di spostarsi per visite, esami, dimissioni o semplicemente per tornare a casa dopo un ricovero. Attualmente, la sede è dotata di un’ambulanza e di un’autovettura, e a breve si arricchirà anche di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto in carrozzina, ampliando così la sua capacità di intervento.

Va ricordato che, al momento, non sono previsti interventi di emergenza: per le urgenze resta attivo il numero unico 112, che provvede a inviare i mezzi dai presidi più vicini, come Alba o Bra.

L’entusiasmo e la partecipazione registrati in occasione di questo corso sono un segnale forte: Monticello vuole tenersi stretto questo presidio di umanità, e tante persone hanno deciso di rispondere con generosità. A tutti loro va un sentito ringraziamento, perché scegliere di diventare volontari significa scegliere di esserci, di mettersi a disposizione, di fare la propria parte. E oggi, più che mai, ce n’è bisogno.