Come affrontare personalità narcisiste e relazioni tossiche: se ne parlerà a Magliano Alfieri

Venerdì 11 aprile, alle ore 21, presso il salone polifunzionale “Riez” in via IV Novembre 43 di frazione S.Antonio - Magliano Alfieri, si terrà la serata dal titolo “Relazioni tossiche, come riconoscerle e come affrontare in modo consapevole il distacco da personalità narcisiste”.

Moderati dal giornalista e conduttore radiofonico Marcello Pasquero, interverranno il dottor Massimo Cordero, psicoterapeuta, e Guido Camia, istruttore difesa personale e tecniche operative per Forze di Polizia I.P.T.S.

Il tema prenderà in esame un argomento troppe volte sottovalutato, con utili consigli e informazioni sulle relazioni potenzialmente pericolose, che spesso si trasformano percorsi di vita rovinosi e fatali.

Nel mese di marzo i due esperti avevano intrattenuto e interessato un numeroso pubblico a Priocca, durante un incontro a cui aveva assistito anche la sindaca di Magliano Alfieri Giulia Adriano:

“La serata di Priocca mi ha particolarmente colpito. Psicoterapeuta e istruttore hanno fornito utili consigli, che purtroppo al giorno d’oggi possono servire a tutti. Ci tenevo a ripetere l’evento a Magliano e quando Marcello Pasquero me lo ha proposto ho accettato con piacere. Spero partecipino proprio quelle persone che ahimè stanno vivendo amori tossici, amicizie complicate o situazioni familiari difficili”.

L’incontro è organizzato dal Comune in collaborazione con la Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, ed è aperto a tutti.