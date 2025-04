Il produttore Francesco “Katoo” Catitti a Cuneo svela i segreti del music maker nel secondo talk di “The Youth Factor”

Venerdì 11 aprile, alle 18, la sala Michele Ferrero di Casa Betania, sede di Confindustria Cuneo [via Bersezio 9], ospiterà un nuovo appuntamento di “Talk about music”, secondo incontro aperto al pubblico di “The Youth Factor”, il progetto di audience engagement e audience development, ideato e promosso dalla Fondazione Artea con il patrocinio del Comune di Cuneo – Assessorato per la Cultura. Protagonista del talk, intitolato “Music Maker. Il mestiere del producer”, sarà Francesco “Katoo” Catitti. Produttore, polistrumentista, cantautore e compositore romano, ma residente a Milano, Katoo è uno dei nomi più rilevanti dell’attuale scena musicale italiana. Tra i suoi principali successi ci sono canzoni come Il Diario degli Errori di Michele Bravi, Rapide e Tuta Gold di Mahmood, Ricordami di Tommaso Paradiso, Ma Stasera di Marco Mengoni, Insuperabile di Rkomi, Un Ragazzo una ragazza dei The Kolors e molte altre. È anche stato parte del team di X Factor, dove lavora insieme ai concorrenti per la preparazione dei brani da portare sul palco. A Cuneo racconterà la sua esperienza, e proporrà una masterclass incentrata sul tema del “saper fare” legato al particolare aspetto “artigiano” che si cela dietro la produzione di un manufatto immateriale – la musica – attraverso tecnica, studio e creatività. Ma anche mediante l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie informatiche, proprio come indicato dalla definizione “maker”.

“The Youth Factor” propone un progetto di appuntamenti formativi riservati agli studenti delle scuole superiori della città che si svolge in parallelo ad un ciclo di incontri gratuiti e aperti al pubblico intitolato “Talk About Music”, con ospiti del panorama musicale italiano. Novità di quest’anno è la collaborazione, per i quattro talk, con il concorso musicale “Genova per Voi”, un vero e proprio talent show non televisivo per autori di canzoni, primo concorso nazionale di questo genere che offre ai finalisti una factory formativa, e al vincitore uno sbocco professionale concreto, in forma di contratto editoriale. A condurre e moderare i primi tre appuntamenti è, come nelle precedenti edizioni, la speaker radiofonica, presentatrice televisiva e podcaster Margherita Devalle, mentre per il quarto toccherà al sassofonista e compositore Claudio Carboni, ideatore e direttore artistico della rassegna “Città in Note. La musica dei luoghi”.

Il primo talk, tenutosi venerdì 4 aprile, ha visto la cantautrice, compositrice e paroliera Federica Abbate portare il pubblico all’interno del processo creativo e delle metodologie di un’autrice di brani di successo. I prossimi appuntamenti saranno mercoledì 21 maggio, alle 18, in sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo con il talk “Cercare la bellezza” e ospite Dardust e giovedì 22 maggio, alle 17, presso la sala Giovanni Mosca del Conservatorio G.F. Ghedini, con gli “Autori di professione” Gian Piero Alloisio, Claudio Buja e Franco Zanetti che racconteranno i meccanismi e i segreti sia del lavoro di autore, sia di quello di talent scout.

Tutti gli incontri di “Talk About Music” sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, con obbligo di prenotazione su EVENTBRITE.