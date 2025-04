Poeticôni diventa "Poeticoff aspettando il festival della poesia"

Dopo la prima edizione di POETICÔNI, il festival della poesia, svoltasi all’inizio di quest’anno, è ora di guardare avanti. La poesia non si ferma, le nostre vite neppure.

Dal mese di marzo 2025, sono organizzati appuntamenti OFF, come sempre gratuiti e ad ingresso libero. Un ciclo di incontri, per rimanere in contatto con la parola poetica nelle diverse forme e per scoprire cosa aggiungere alle pile di libri da leggere che ci ritroviamo sui nostri comodini.

Il 22 marzo scorso, la Birrovia ha ospitato una coppia di poetry slammers che festeggia proprio nel 2025 vent’anni di carriera e di amicizia: Davide Passoni e Simone Savogin hanno divertito e fatto riflettere il pubblico con poesie e musica.

Domenica 13 aprile, l’autrice Paola Bolla (Ladolfi Editore) presenterà la sua nuova raccolta poetica “Di terra e fango”, insieme a Donatella Signetti. L’appuntamento è per le ore 17.00 all’Open Baladin di Piazza ex Foro Boario, Cuneo.

“[...] cercavo te tra le braccia di lei, i tuoi occhi non cercavano i miei:

dimmi: "Sei stata felice di avermi?"

“Di terra e fango” parte dal dolore, in cui si affondano le mani, come nel fango. Paola Bolla, con questa raccolta potente, ci mostra come trasformare il dolore in rinascita. Un viaggio intimo e coraggioso, un invito a sporcarci le mani con la vita per ritornare a noi, riscoprendoci. Un libro che cambierà il lettore per sempre.