Andora porta a Fossano il "brandacujun". Continua la contaminazione di gusti e tradizioni nel segno di "Azzurro Pesce d’Autore"

Dopo il successo dello show cooking proposto a Cuneo all’Open Baladin, il Comune di Andora, sabato 12 aprile, porterà a Fossano il Brandacujun, contaminando con i sapori liguri una storica manifestazione piemontese.



Si tratta di "Cantè j’euv", un percorso serale di degustazioni piemontesi organizzato da 17 anni dalla Pro Loco Maddalene di Fossano. Il tutto rientra nel progetto di promozione reciproca promosso dall’Assessorato alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali, che ha stretto collaborazioni con la condotta Slow Food di Fossano e con storiche fiere del Piemonte e della Liguria, come la Fiera del Porro di Cervere,EXPOFLORA, Coloratissimo autunno di Fossano e l’Italian Oyster Fest di La Spezia.



“La partecipazione a Cantè j’euv è nata dalla collaborazione con la condotta Slow Food di Fossano - dichiara l’assessore alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali Monica Risso - Il percorso serale di degustazioni si ispira al viaggio del pellegrino che, di cascina in cascina, richiedeva donazioni per la chiesa. ‘Cantè j’euv’ significa ‘canta le uova’, perché la degustazione è accompagnata dai canti tradizionali locali. Una tradizione primaverile riportata in auge dalla Pro Loco di Maddalene, che ogni anno attira centinaia di persone. Così, accanto alla salsiccia cruda di Bra, ai formaggi, ai salumi e alle uova, quest’anno ci sarà anche il Brandacujun. All’inizio della serata ci sarà una breve presentazione di Andora, della ricetta proposta e un invito ad Azzurro, di cui distribuiremo materiale promozionale. L’apprezzamento del pubblico conferma all’Amministrazione quanto sia importante valorizzare le eccellenze e la qualità del prodotto locale, per tutelare l’identità e i sapori della tradizione”.



Mentre per lo show cooking a Cuneo il Comune di Andora si è avvalso del giovane chef piemontese Andrea Serale, 23 anni, membro della Nazionale Italiana Cuochi, Oro ai Mondiali di Singapore e Campione Europeo qualificato per i Mondiali in Galles, che sarà ospite di Azzurro Pesce d’Autore, per la trasferta a Fossano la ricetta tipica è stata curata dal ristorante Il Pozzo di Andora.



A Fossano, Andora è già nota grazie ai numerosi laboratori dedicati al pesto al mortaio, curati dall’andorese Simone Peirano.



L’edizione 2025 di Azzurro si avvale del sostegno di Regione Liguria e GAL Fish Liguria, del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Provincia di Savona e Associazione Nazionale Città dell’Olio. L’organizzazione tecnica è stata affidata all’agenzia Immedia e tra i prossimi appuntamenti di promozione, anche Euroflora di Genova.