Dall’unione dei valori di due Associazioni di imprenditori, è nata l’idea di organizzare una giornata formativa, un momento di incontro sulle tematiche legate all’ECONOMIA CIVILE.

UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) è un’Associazione di persone che dal 1947 accoglie quanti, con ruolo di responsabilità, intendono impegnarsi a testimoniare con coerenza il messaggio evangelico e la Dottrina Sociale della Chiesa.

AIPEC (Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia Civile e di Comunione) è un’Associazione di imprenditori, professionisti, aziende che intendono porre come valore aggiunto del proprio modo di lavorare nel mercato nazionale e internazionale, la cultura del dare.

Dall’unione di questi imprenditori, sabato 5 aprile a Bra si è svolto il primo appuntamento congiunto in provincia di Cuneo: PER UN’ECONOMIA CON LA PERSONA AL CENTRO - Talento, tempo ed energia: le nuove risorse nelle aziende moderne.

L’incontro era rivolto a tutta l’imprenditoria della Provincia di Cuneo, agli studenti e alle Associazioni di Categoria. Si è sviluppato attraverso l’intervento di professionisti ed esperti di economia alternati a testimonianze di rilevanza sul tema.

Gli interventi istituzionali:

Giovanni Fogliato – Sindaco di Bra

Luca Crosetto – Presidente Camera di Commercio di Cuneo

Ernesto Testa – Presidente UCID sezione di Cuneo

Livio Bertola – Presidente Nazionale AIPEC

Paolo Porrino – Presidente UCID Piemonte e Valle d'Aosta

Albina Ambrogio – Vice Presidente AIPEC

Antonio Danni – Membro giovanissimo (23 anni) di AIPEC

I relatori:

Prof. Stefano Zamagni – Docente Facoltà di Economia Università di Bologna

Dott. Riccardo Milano – Cofondatore Banca Etica

Prof.ssa Beatrice Cerrino – Docente Scuola di Economia Civile

Le testimonianze:

Stefania Bergia – Responsabile dei Progetti di Fondazione Industriali Cuneo

Davide Danni – Fondatore Progetto Panatè-GliEvitati

Maurizio Traversa – Amministratore Delegato di Eurofork

Matteo Ascheri – Titolare Cantine Ascheri

Ha condotto e moderato Eugenia Scotti Conduttrice ed Autrice di TV 2000.

“Siamo stati davvero soddisfatti ed orgogliosi di questo convegno. Per la buona risposta che abbiamo avuto, ma soprattutto per l’alto livello dei relatori che hanno trattato il tema dell’economia civile che ci sta particolarmente a cuore. Sono rimasti tutti colpiti dalle parole del Prof. Zamagni, del Dott. Milano e della Prof.ssa Cerrino che hanno portato la loro esperienza e professionalità su quel palco. Dopo di loro, le quattro testimonianze, hanno accentuato quanto sia importante, ma soprattutto fattibile, mettere la persona al centro come la risorsa più preziosa in ogni azienda” – dichiara Ernesto Testa, presidente di Ucid sezione Cuneo.

"Non ci aspettavamo un così grande interesse. La soddisfazione più grande è stata vedere in sala imprenditori, dirigenti, rappresentanti istituzionali e delle Associazioni di Categoria, presidenti e direttori di banche locali, ma soprattutto giovani studenti. Sono loro i nostri futuri imprenditori e coloro a cui vogliamo rivolgerci, affinché possano trovare la loro strada nel mondo lavorativo con gli stessi valori con cui noi ci impegniamo ogni giorno per le nostre aziende e la nostra Associazione” – prosegue Livio Bertola, Presidente Aipec.

Per tutti, la speranza è quella che possa essere il punto di partenza per altri appuntamenti in provincia di Cuneo, per mantenere vivo l’interesse sul tema dell’Economia Civile, approfondirlo e coinvolgere ancora di più imprenditori, studenti e Associazioni di Categoria locali. L’economia civile è un’economia che riscopre l’uomo come persona, un essere che agisce non solo per il suo interesse personale, ma per il bene comune. Tiene conto della centralità delle persone, non solo dei consumatori, promuove la fraternità e solidarietà all’interno della società.

Questi sono i valori che più identificano Ucid e Aipec.