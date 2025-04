Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti 2025

Si sono da poco spenti i riflettori sulla Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti e già un dato emerge in modo significativo sul 2025 che rende merito all'attività dei sanitari e di un esercito di persone generose: oltre 450 le "opportunità di vita" che hanno portato al buon esito di più di 1.100 trapianti (dati ISS/CNT).

A supportare un'azione importante e determinata di cultura, informazione e sensibilizzazione al "dono" l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo che con gli undici gruppi intercomunali attivi e diffusi sulla "Granda" ha dato luogo ad una discesa in campo "massiva" per regalare un gesto d'amore speranza di vita.

Dopo aver reso ufficiale il protocollo d'intesa e collaborazione con la Provincia di Cuneo in una serata dagli indubbi contenuti con ospiti lo scrittore Luca Vargiu ed il bozzettista umorista Danilo Paparelli (al presidente Robaldo son stati consegnati il romanzo "Cuore Segreto" ed una simpatica caricatura di richiamo al dono) i Gruppi Intercomunali di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po / Bra, Langhe e Roero / Cavallermaggiore, Cavallerleone / Ceva / Cuneo e Borgo San Dalmazzo / Dogliani / Fossano / Mondovì / Peveragno, Boves e Chiusa Pesio / Saluzzo, Piasco e Valle Varaita / Savigliano, Marene e Monasterolo di Savigliano hanno dato concretezza ad una pluralità d'iniziative, eventi e manifestazioni, in particolare nel contesto sportivo e scolastico, orientati a portare un messaggio prezioso di prevenzione e tutela della vita.

"In Italia oltre 8.200 sono i pazienti in lista d'attesa per un trapianto e se è vero che la realtà di coordinamento associativo della "Granda" sta veleggiando a grandi passi verso quota 20.000 adesioni al dono, è importante proseguire un lavoro che possa chiarire dubbi e perplessità legati al prelievo degli organi per uno stimolo che possa portare ad un consenso informato all'espressione di un "SI" alla vita occasione per ridurre numero e tempi di attesa per uscire da un tunnel difficile e complicato" - afferma il Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Enrico Giraudo che conclude - "AIDO sulla provincia di Cuneo sul 2026 festeggerà 50 anni di vita ed il merito di un'azione socialmente utile è dei tanti volontari che nel tempo con spirito di servizio e senza compenso hanno operato ed operano a favore della comunità: ad ognuno il dovuto e sentito nostro grazie!"