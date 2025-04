Inizia la Settimana Santa: il programma delle celebrazioni nella Cattedrale di Saluzzo

Saluzzo, Benedizione degli Ulivi nell'antico Vescovado di via Maghelona . Foto Mauro Piovano

Dopo le funzioni della Domenica delle Palme che ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù e che ha visto a Saluzzo il ritrovo davanti all’antico Vescovado di via Maghelona per la benedizione degli ulivi, la processione diretta al Duomo e la messa presieduta dal vescovo monsignor Cristiano Bodo, nella cattedrale affollatadi fedeli è iniziata la Settimana Santa.

Il programma delle celebrazioni nella cattedrale prende avvio da domani Mercoledì Santo alle 20,30 con la concelebrazione della messa Crismale e la benedizione degli olii.

Giovedì Santo ( 17 aprile) alle 21 in sempre in duomo la Messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi con la processione alla cappella dell’Adorazione accompagnata dai ragazzi della Prima Comunione, dai loro genitori e catechisti. Seguirà l’adorazione comunitaria fino alle 24.

Venerdì Santo alle 9,30 lodi nella Cappella del Santissimo. Alle 15 un “fiore per Gesù” offerto dai bambini e ragazzi nell’ora delal morte di Cristo a cui seguirà la visita ai sepolcri insieme a nonni e genitori. Alle 18,30 Celebrazione della morte del Signore con svelamento e adorazione della Santa Croce. Alle 21, via Crucis cittadina con partenza dall’ospedale.

Sabato Santo: alle 9,30 lodi nella Cappella del Santissimo. Alle 21 solenne veglia pasquale con accensione del cero giubilare, il canto liturgico Exultet, il canto Gloria della Resurrezione e la comunione pasquale.

Domenica di Pasqua: le messe in Duomo: alle 8. Alle 10 messa solenne presieduta dal vescovo Cristiano Bodo, cantata dalla Corale Beato Ancina. Santa messa dei ragazzi alle 11,15. Messa alle 18,30 preceduta alle 18 dai vespri pasquali.