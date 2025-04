La Cucina Italiana verso il Patrimonio UNESCO: un incontro strategico a Nuova Delhi promosso dall’ambasciatore Antonio Bartoli

Prosegue con determinazione la campagna a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell'UNESCO, un'iniziativa che vede in prima fila Euro-Toques Italia e il suo presidente, lo chef Enrico Derflingher e il direttore generale Antonino Fratello. Recentemente, un incontro significativo ha avuto luogo presso l'Ambasciata italiana a New Delhi, dove si è discusso del valore e dell'importanza della cucina italiana in un contesto globale.

Durante questo evento, è stato presente il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il quale si trovava in missione in India per promuovere relazioni diplomatiche e commerciali, prima di proseguire per il Giappone per meetings con autorità locali e rappresentanti delle comunità imprenditoriali italiane. Il coinvolgimento di esponenti di alto livello sottolinea l'importanza che il governo italiano attribuisce a questa iniziativa.

In qualità di ambasciatore della cucina italiana, anche Enrico Derflingher insieme allo chef Antonino Fratello, Direttore Generale Euro Toques, ha preso parte a questo evento strategico e cha è stato promosso e organizzato dall’ambasciatore Antonio Bartoli nella splendida cornice della residenza dell'ambasciata italiana. Di recente riconfermato come presidente di Euro-Toques Italia per il prossimo triennio, lo chef varennese ha dimostrato le sue abilità culinarie cucinando ben 500 porzioni di risotto, un piatto emblematico della tradizione italiana, che ha riscosso grande successo tra gli ospiti dell'Italy-India Business Science and Technology Forum.

Il risotto è stato preparato con prodotti portati dall' Italia, fra cui il rinomato Riso Carnaroli Riserva San Massimo, Parmigiano Reggiano, Urbani Tartufi e Gorgonzola Bassi con una selezione di pregiato prosciutto crudo Marco d'Oggiono.

Presente alla cena di gala curata dagli chef di EuroToques anche la Ministra Bernini e il presidente ICE Matteo Zoppas

Il successo del forum organizzato dal dottor Antonio Bartoli, Ambasciatore in India e Nepal dal 2024, ha portato un grande sostegno alla candidatura Unesco e di quanto questo patrimonio possa contribuire a promuovere l'Italia nel mondo, rafforzando legami culturali e commerciali con paesi come l'India.

Enrico Derflingher con lo chef e nuovo socio Euro Toques Fabrizio Berretta di Monbaruzzo d'Asti

“Questa candidatura rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione della nostra cultura gastronomica, che incarna non solo tradizione, ma anche talento e creatività” - ha dichiarato Derflingher - “e la cucina italiana non è solo un simbolo di convivialità, ma è anche un importante motore economico che genera occupazione e ricchezza. La decisione finale dell’UNESCO, prevista per dicembre a Nuova Delhi, potrebbe avere un impatto strategico su tutto il sistema produttivo italiano. Per questo motivo, siamo impegnati con tutte le nostre forze per raggiungere questo ambizioso obiettivo”.