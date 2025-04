Concorso Nazionale Schubert di Ovada, vincono Matteo Borio e Viola Caratto

Importanti affermazioni per gli allievi di chitarra del Liceo Musicale Da Vinci di Alba al 3° Concorso Nazionale Schubert di Ovada. La competizione, che si è svolta dal 7 al 11 aprile, nella sede dell'Associazione Musicale “Felice De Giardini”, è un evento che attrae giovani da tutta Italia.

La giuria, composta da eminenti figure del nostro panorama musicale, vedeva alla direzione Artistica il Maestro Maurizio Barboro, oltre a Ferdinando Vietti, Bruno Bertone, Angelo Ruggieri, Laura Lanzetti. I chitarristi del Da Vinci si sono esibiti il 9 aprile, e per alcuni di loro era la prima volta in una competizione, ma ciò nonostante hanno mostrato maturità e determinazione.

Primo premio (99/100) per Matteo Borio ; primo premio (98/100) per il duo Viola Caratto e Matteo Borio ; secondo premio (90/100) per l'ensemble composto da Matteo Borio, Adolfo Bosca, Gabriel Brondi, Viola Caratto, Riccardo Fatone, Daniele Franco, Iris Gallarato ; terzo premio (88/100) per Riccardo Fatone. Tutti i ragazzi sono allievi della classe di chitarra della prof.ssa Nadia Conte.

Questa iniziativa è mirata ad offrire esperienze stimolanti per i giovani strumentisti, contribuendo alla loro crescita personale e artistica. Il clima della competizione è stato estremamente accogliente, permettendo ai ragazzi di esprimersi al meglio e di sperimentare l'emozione di suonare di fronte a giuria e pubblico.