Anniversario della Liberazione, attesa per la tradizionale Fiaccolata della Libertà a Cuneo

Il 25 aprile di quest’anno ricorre l'80° Anniversario della Liberazione dell'Italia dal dominio nazifascista. In occasione della festività, la Città di Cuneo si prepara a vivere due giornate dense di memoria e riflessione attraverso un programma ricco di eventi, tra commemorazioni istituzionali, momenti di condivisione e spettacoli culturali, che renderanno omaggio alla Resistenza e ai valori di libertà e democrazia.

Giovedì 24 aprile, in serata, si svolgerà la tradizionale Fiaccolata della Libertà, con ritrovo alle ore 20.30 presso il monumento alla Resistenza, dove, dopo il saluto della Sindaca di Cuneo, terrà l’orazione ufficiale lo storico e scrittore Carlo Greppi. A seguire la fiaccolata, accompagnata dalla Banda Musicale “D. Galimberti” della Città di Cuneo, che attraverserà tutta la città (parco della Resistenza, corso Dante, corso Nizza, sagrato di piazza Galimberti di fronte all’omonima casa-museo). Alle ore 21.30, in largo Audiffredi, dopo la lettura di testimonianze di Resistenza di ieri e di oggi, si svolgerà il concerto live di Canta fino a 10. A seguire si esibirà la stand-up comedian Giorgia Mazzucato, conclusione con la Funky Club Orchestra.

Il giorno successivo, venerdì 25 aprile, a partire dalle ore 9.15 e per tutta la mattinata, si svolgeranno le cerimonie istituzionali di Commemorazione dei Caduti. Si inizierà dai Giardini Fresia con l’omaggio della Città di Cuneo al monumento ai Caduti, per poi proseguire alle ore 9.30 con la deposizione corone al monumento alla Resistenza alla presenza delle Autorità. In seguito, gli omaggi verranno effettuati presso la Caserma “I. Vian” a S. Rocco Castagnaretta al Cippo in memoria di Ignazio Vian, alla tomba di Duccio Galimberti nel Santuario della Madonna degli Angeli e al Cippo di Tetto Croce in ricordo del sacrificio dell’Eroe nazionale. Alle ore 10.30 la cerimonia proseguirà al Cimitero Urbano, dove presso il mausoleo ai Partigiani avrà luogo una celebrazione religiosa, con omaggio e deposizione corone e lettura della poesia di Gino Giordanengo. Seguiranno omaggi e deposizione corone presso la tomba dell’allora sindaco Ettore Rosa, il Famedio e l’ossario Militari Caduti. Si segnala che il giorno 25 sarà a disposizione una navetta gratuita per seguire la cerimonia istituzionale di Commemorazione dei Caduti. La giornata si chiuderà alle ore 21 al Teatro Toselli dove andrà in scena “Le strade ricordano… il cammino della Libertà”, spettacolo a cura dell’Accademia Teatrale "G. Toselli".