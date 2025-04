“La Resa dei Conti” arriva a Cortemilia

Dopo il grande successo della prima replica a Monastero Bormida (AT) lo scorso 22 febbraio, con il pubblico profondamente coinvolto ed emozionato, torna a grande richiesta “La Resa dei Conti”, lo spettacolo scritto e diretto da Paolo La Farina, con Ilaria Bongiovanni, Riccardo Caffa, Danila Solero e l’intervento musicale della cantante Alessandra Sini.

Lo spettacolo non è una cronaca storica, ma un racconto teatrale che affonda le radici nel dramma ambientale dell’ACNA di Cengio, una delle vicende più controverse e dolorose del nostro Paese. In scena, la storia di una famiglia della Valle Bormida divisa tra il lavoro in fabbrica e il desiderio di proteggere la propria terra. Un viaggio intenso tra memoria, identità e responsabilità collettiva.

Al termine della prima replica, il sindaco di Monastero Bormida Luigi Gallareto ha sottolineato come lo spettacolo abbia saputo far rivivere “le situazioni di vita quotidiana e domestica che hanno caratterizzato le esperienze delle famiglie segnate dal dramma dell’ACNA”.

Accanto a lui, Maria Grazia Arnaldo, segretaria ANPI e attivista di Valle Bormida Pulita, ha ricordato quanto il teatro possa essere un presidio di memoria attiva, fondamentale per prevenire il ripetersi degli stessi errori.

A rendere lo spettacolo ancora più intenso è la presenza in scena di giovani attori esordienti legati al territorio e alla sua storia: le loro famiglie sono testimoni diretti di ciò che è accaduto. La Resa dei Conti è anche questo: un atto di restituzione e condivisione, dove il teatro diventa comunità.

L’appuntamento di sabato 26 aprile 2025 a Cortemilia rappresenta una tappa speciale, al di fuori della stagione Teatro nelle Valli Bormida ma perfettamente in linea con il progetto culturale di ReteTeatri: portare in scena temi civili, ambientali e sociali, restituendo voce ai territori.

La replica è realizzata in collaborazione con il Comune di Cortemilia.

Biglietti:

Intero: € 13

Ridotto: € 10 (under 25, over 65, convenzionati)

Acquista online: mailticket.it/evento/47212/la-resa-dei-conti

Info e contatti

reteteatri@gmail.com

389 057 6711

Produzione e distribuzione: ReteTeatri