Festa della Liberazione, gli appuntamenti delle celebrazioni a Monteu Roero

L'ottantesimo anniversario della Liberazione sarà al centro di diversi appuntamenti promossi dall'associazione culturale di promozione Bel Monteu, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Monteu Roero e Bra, l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo, la sezione Alba-Bra dell'ANPI, l'associazione Franco Casetta di Canale.

Al centro della manifestazione vi sarà il ricordo del generale Icilio Ronchi della Rocca e della moglie. Ufficiale del Regio, della Rocca dopo l'8 settembre 1943 raggiunse la compagna allora sfollata nel paese roerino. Qui aderirono alla Resistenza, diventando lui comandante delle formazioni Autonome e lei staffetta partigiana. Dopo la guerra. Ronchi della Rocca divenne un punto di riferimento per il territorio e si distinse quale promotore di molte iniziative a favore di tutto il Roero, realtà territoriale che fu tra i primi a sostenere.

Gli appuntamenti cercheranno di mettere in luce l'adesione del Roero alla Resistenza, che avvenne sin dai primi mesi attraverso il sostegno materiale e l'adesione alla lotta armata. Vi presero parte in molti, uomini e donne, giovani ed adulti, colti e semi analfabeti, uniti al di là delle posizioni politiche dal desiderio di costruire un'Italia libera, democratica, giusta ed in pace con le altre nazioni. Nel nostro territorio spiccarono in particolare il ruolo della 23° Brigata Canale e della XII Divisione autonoma Bra, che al momento della Liberazione contava quasi un migliaio di aderenti, quasi tutti nati e residenti nel territorio.

Il programma prevede:

- Venerdì 25 aprile: alle 10 presso la Sala Consiliare del Comune di Monteu Roero, inaugurazione della mostra "La Resistenza nel Roero in ricordo del generale Icilio Ronchi della Rocca e di Malvina Garrone, staffetta partigiana". A seguire Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di San Nicolao. Alle 17 , presso la Confraternita di San Bernardino di Monteu Roero, verrà presentato lo spettacolo "Ribelli per amore. La storia della famiglia Bellero", di Giovanna Morone con musiche degli Arzigh (Monica Veglio, Giovanni Fontana e Ferruccio Veglio) con letture degli studenti del Liceo Scientifico Cocito di Alba.

- Domenica 27 aprile: passeggiata guidata sui luoghi della Resistenza da Monteu Roero a Bra. Partenza dal Municipio di Monteu alle 9 con arrivo al Municipio di Bra e visita alla Sala della Resistenza.

- Sabato 3 maggio: passeggiata guidata sui luoghi della Resistenza a Monteu Roero, con partenza da piazza Roma alle 14 ed aperitivo finale. ù

- Domenica 4 maggio: alle 16, presso la Sala Arpino di Bra, convegno "La Resistenza nel Roero in ricordo del gen Icilio Ronchi della Rocca e di Malvina Garrone, staffetta partigiana". Alle 21 concerto a Bra del Coro Stella Alpina diretto dal maestro Umberto Bo.

- Sabato 17 maggio: alle 16, presso la Sala Consiliare del Comune di Monteu Roero, dibattito e presentazione del libro "I giusti albesi" di Lorenzo Tablino.

- Domenica 18 maggio: alle 17 in piazza Roma a Monteu Roero Esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

Per l'amministrazione braidese "siamo lieti di collaborare in questa iniziativa che celebra due persone che sono stati protagonisti della Resistenza a Bra e nel Roero. Il loro impegno, unito al sacrificio di tanti uomini e donne che hanno pagato con la vita, è stato un contributo fondamentale per la rinascita dell'Italia dalla dittatura fascista".

Sottolinea il sindaco di Monteu, Paolo Rosso: "Siamo molto onorati di dare in nostro contributo e di ospitare questa manifestazione pensata per ricordare in particolare il Generale Della Rocca, comandante partigiano che si distinse come un esempio di rispetto, ponderatezza e coraggio nei mesi terribili della guerra civile. Il suo esempio resta di grande importanza in un tempo di guerre condotte senza regole e rispetto per la vita e la dignità dell'uomo e delle popolazioni civili.

Si tratta inoltre della prima volto in cui il precedente ufficio del sindaco viene impiegato come un luogo aperto alle attività espositive. Sono particolarmente fiero che tale apertura coincida con la mostra su un grande personaggio che ha costruito la storia del Roero e d'Italia con tanti altri valorosi che si opposero all'oppressione nazi-fascista".