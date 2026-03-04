Bra, al cinema Vittoria multisala arriva la rassegna Visioni Rosa

Arriva al multisala Vittoria di Bra “Visioni Rosa”, prima rassegna nazionale curata dalla community di LED (Leader Esercenti Donne), il programma di mentoring che l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) promuove per sostenere la crescita professionale e una cultura manageriale improntata alla parità di genere.

La nascita di “Visioni Rosa” è una fotografia del metodo LED, basato sul dialogo tra professioniste con esperienza (mentor) e figure più giovani (mentee). L’idea è stata sviluppata durante la terza edizione del programma da Anna Di Martino (Cineteca di Bologna) e Blanca Carrieri (UCI Cinemas): partita come proposta di collaborazione tra le due, la rassegna è poi cresciuta fino a coinvolgere l’intera community, trasformandosi in un appuntamento su scala nazionale.

Con 145 proiezioni in 41 cinema distribuiti in tutta Italia, per celebrare la leadership femminile nel settore dell’esercizio cinematografico. Il progetto segna un nuovo traguardo: la nascita di “Visioni Rosa”, la prima rassegna cinematografica su scala nazionale curata interamente dalla community LED. Tra le sale che ospiteranno l’iniziativa figurano, insieme alle promotrici, diverse protagoniste del network tra cui appunto il Cinema Vittoria di Bra.

La rassegna intende valorizzare lo sguardo femminile attraverso una selezione di opere capaci di raccontare sensibilità e prospettive diverse, mettendo al contempo in luce il ruolo strategico delle donne nella gestione e nella programmazione delle sale.

Programma della rassegna al Cinema Vittoria Multisala Bra

Inizio delle proiezioni ore 21 al costo di 5 euro. Info e biglietti www.cinemavittoriabra.it

Si parte il 9 marzo con “Sorry baby” esordio alla regia di Eva Victor con Eva Victor e Naomi Ackie, un’opera sincera, genuina e irresistibilmente divertente, premiata per la Miglior sceneggiatura al Sundance e celebrata a Cannes. Un dramma intimista che segue Agnes, una brillante docente universitaria del New England, nel suo faticoso percorso di rinascita dopo un evento traumatico.

Si prosegue il 16 marzo con “Familia” di Francesco Costabile, tratto dal romanzo “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 2 Nastri d’Argento, 8 candidature e vinto un premio ai David di Donatello. Racconta il ritorno di un padre violento che sconvolge l'equilibrio di una madre e dei suoi figli. Un viaggio oscuro dentro i traumi di una famiglia che cerca una via d'uscita.

Infine il 23 marzo “La ragazza di ghiaccio”, tratto dal libro "Si scioglie" di Lize Spit, rappresenta l’esordio alla regia Veerle Baetens. Vincitore di due premi al Sundance Film Festival, è un film potentissimo e senza compromessi, un’opera dolorosa e convincente sull'abisso di un trauma "congelato" nel silenzio dell'età adulta.