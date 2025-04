Sentite e partecipate celebrazioni nel Cebano-Monregalese per il 25 Aprile [FOTOGALLERY]

Giornata sentita e partecipata quella di oggi, 25 Aprile, 80° anniversario della Liberazione nei comuni del Cebano-Monregalese.

In ogni Comune l'amministrazione ha reso omaggio ai monumenti ai caduti, con la tradizionale deposizione delle corone d'alloro, con la presenza degli Alpini, delle associazioni locali e, in moltissimi casi, degli studenti delle scuole, segno tangibile dell'importanza che le celebrazioni rivestono.

A Mondovì il sindaco Luca Robaldo è intervenuto, presso lo scalone di via Delvecchio, dove si è tenuta l'orazione ufficiale di Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese (leggi qui l'articolo completo).

A Torre Mondovì a rendere omaggio alle lapidi ai caduti è stata l'amministrazione del sindaco Andrea Giaccone, con le penne nere e rappresentanti delle locali associazioni.

San Michele Mondovì il sindaco Daniele Aimone con i rappresentanti delle associazioni e il parroco, oltre a una rappresentanza dell'Istituto Comprensivo con cui è stato reso omaggio ai cippi partigiani.

Frabosa Sottana in occasione della festa di San Giorgio, ha organizzato nella serata di ieri con i Lettori e le Lettrici di "Montagne Narranti", un incontro Erika Peirano e Remo Schellino, autori di "Innamorate della Libertà donne e resistenza", un momento ricco di riflessioni e molto partecipato. Oggi, invece, le tradizionali celebrazioni con la Santa Messa a Miroglio.

"Oggi, qui insieme, celebriamo non solo ciò che è stato, ma anche ciò che vogliamo essere. Perché la libertà conquistata 80 anni fa è una fiamma da custodire e alimentare ogni giorno". Questo il messaggio che ha voluto trasmettere Roccaforte Mondovì ai partecipanti alle celebrazioni e soprattutto alle scuole presenti.

Carrù ha reso omaggio ai monumenti ai caduti e in piazza Curreno, dove il sindaco Nicola Schellino ha portato il saluto dell'amministrazione, prima dell'orazione ufficiale di Francesco Balocco, già sindaco di Fossano, si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio offerte dall’ANPI Carrù, con il contributo della Banca Alpi Marittime, agli alunni della terza media dell’Istituto Comprensivo "Oderda Perotti" per gli elaborati svolti sulla Resistenza. Al termine della cerimonia è stato reso onore alla lapide in ricordo di Giacomino Curreno "Jimmy", posta nel parco del castello di Carrù e restaurata di recente grazie alla Bam.

A Piozzo il corteo del 25 Aprile, partito dal Municipio, ha raggiunto l'Alba Rosa dove le classi quarta e della quinta hanno ricordato l'incendio di Piozzo del 1944 e Cesare Vietti, sopravvissuto alla rappresaglia, quando era solo un neonato, e scomparso lo scorso anno (leggi qui).

Farigliano ha celebrato la Liberazione insieme alle scuole, con pensieri di pace e riflessioni profonde, aggiungendo al tradizionale programma delle celebrazioni anche una passeggiata, curata dagli Alpini, sui sentieri della Resistenza.

A Roburent l'Amministrazione Comunale di Roburent ha ricordato la data del 25 aprile 1945, rivolgendo un pensiero a tutti coloro che hanno patito il periodo bellico, combattenti per la patria, partigiani, reduci, dispersi e coloro che non sono più tornati, un momento di riflessione accompagnato da un testimone oculare della disperazione e della liberazione, Giovanni Vallepiano, classe 1934, lucido, memore e chiaro nell’esposizione dei propri ricordi, ai Consiglieri Comunali, Giuseppe Arca, Gisella Sasso, Wilma Galliano, il Responsabile del gruppo di Protezione Civile, Luigi Ravotti ed il suo Vice Responsabile, Luca Salvatico con il Sindaco, Emiliano Negro.

Il Vice Sindaco Paolo Gamba, ha portato la rappresentanza del Comune di Roburent, alle celebrazioni del Comune di Mondovì, completando un impegno nel grande rispetto della ricorrenza.

Garessio oltre alle tradizionali celebrazioni, con la partecipazione delle scuole, ha reso omaggio alla memoria di Giorgio Carrara e Sergio Sabatini, trucidati dai nazifascisti, che avrebbero compiuto cento anni. Oltre agli omaggi alle lapidi presso il municipio si è poi tenuta l'orazione ufficiale al cippo della Resistenza nei Boschetti di Borgoratto. Alla cerimonia ha partecipato anche il maresciallo Renato Quaglia, 107 anni oggi, cittadino onorario di Garessio (leggi qui).

Ceva ha reso omaggio prima al Cimitero di Sant’Agostino con la Preghiera del Patriota Piemontese e poi ai monumenti cittadini (leggi qui).