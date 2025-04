Fossano, scontro frontale in via Orfanotrofio: zona messa in sicurezza

Incidente nel pomeriggio di oggi a Fossano, verso le 15.20: in via Orfanotrofio dove si è verificato uno scontro frontale. Sul posto sono intervenute due equipe del 118, i Vigili del fuoco di Fossano per la messa in sicurezza dei veicoli, che perdevano liquidi, e i Carabinieri per i rilievi del caso. Le persone coinvolte non hanno riportato nessuna particolare conseguenza.