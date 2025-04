Antonio Viglino porta i lettori alla scoperta dei segreti dell’antico Egitto

Venerdì 9 maggio alle ore 21 la Biblioteca civica di Ceva Aloysius Bertand (via Pallavicino, 11) ospiterà la presentazione del libro di Antonio Viglino “La rivelazione della Sfinge – La scoperta dei libri segreti di Thot”.

Viglino, cresciuto tra Mondovì e Garessio e da tempo residente proprio a Ceva, ha realizzato questo romanzo ispirandosi ai contenuti e ai principi della filosofia dell’antica Grecia e dell’Europa dell’800, della Kabbalah e della Scienza Sacra egizia.

Gli antichi egizi credevano infatti che la Sfinge fosse depositaria di sapienza e saggezza. I tre giganteschi templi che completano il sito del complesso della Sfinge raffigurano una comunicazione in forma di disegno inscritto nella piana di Giza come un geroglifico megalitico. Questo documento, letto attraverso la chiave della Scienza Sacra, permette di interpretare e portare alla luce un complesso di conoscenze ulteriori rispetto a quelle diffuse nel mondo occidentale.

Il Tempio della Sfinge, posto di fronte alle zampe della Sfinge, il Tempio della Valle, adiacente al Tempio della Sfinge, e poi, in aderenza alla seconda piramide, il terzo Tempio, detto Mortuario, visti nel loro complesso rappresentano infatti un essere superiore che colpisce un “Uomo di Giava”, primo esemplare di homo erectus (anche noto come pitecantropo), come a intendere che l’uomo derivi sì dalla scimmia, ma grazie a un intervento sovra-terrestre.

Una tale scoperta potrebbe modificare incontrovertibilmente ciò che conosciamo sull’evoluzionismo, la genetica e la scienza, ponendosi nel solco di quel mistero che già ruota intorno alla costruzione delle Piramidi e dei templi egizi.

Il mistero, che in realtà risulterebbe così sotto gli occhi di tutti, rappresenterebbe un nuovo, fondamentale tassello nella storia dell’umanità.

Il libro sarà presentato dal presidente del Gruppo Micologico Cebano, Giorgio Raviolo.

“Il calendario degli eventi 2024/2025 della Biblioteca volge quasi al termine e siamo molto felici di avere l’opportunità di inserire tra le ultime date il volume di Antonio Viglino”. Commenta l’assessore alla Biblioteca civica Cinzia Boffano. “Tutto ciò che è collegato all’antico Egitto suscita interesse e curiosità e questa chiave di lettura stimola numerose riflessioni su ciò che conosciamo e che abbiamo appreso fino a oggi. Il libro è già stato presentato in altre sedi, una tra tutte davanti al Museo Egizio di Torino, e la tappa cebana rinsalda ulteriormente i rapporti tra la città e l’autore. L’invito è, come sempre, a partecipare, per scoprire qualcosa che sicuramente ci sorprenderà”.

Appuntamento quindi per venerdì 9 maggio alle ore 21 presso la Biblioteca civica di Ceva.

Si ricorda che la presentazione è a ingresso libero e gratuito.