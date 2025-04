Grande successo a Vottignasco per la Mangia Maira

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice all'edizione 2025 della Mangia Maira, la passeggiata gastronomica che la proloco di Vottignasco organizza ogni 25 aprile lungo il tratto vottignaschese del Sentiero sul Maira. Sono state oltre 1.200 le persone che hanno potuto ammirare gli allestimenti preparati dai volontari lungo il percorso: i classici spaventapasseri, il Fantabosco con gnomi e pirati, le fiabe di Pinocchio e della Lepre e la Tartaruga, oltre ad alcuni personaggi della storia di Re Artù. Per i più piccoli, ma non solo, erano presenti lungo il percorso alcune attività: dai percorsi sensoriali al truccabimbi, dall'incontro con Mago Merlino alla possibilità di una foto con le sagome dei sette nani o di streghe e cavalieri. Non poteva certo mancare il buon cibo ed il menù è stato preparato con un occhio di riguardo per i prodotti del territorio. Così, tra le altre portate, si poteva gustare la battuta della "Selezione Cismondi", la rinomata Salsiccia Nobile di Vottignasco De.Co. (prodotto a Denominazione Comunale), i formaggi della Fattoria Gallina Golosa accompagnati dal miele di Abeio d'Or. Al termine della passeggiata, ritornati presso il salone polivalente "L'Amas" la musica di DJ Elia ha intrattenuto i partecipanti fino a notte inoltrata.

"Una Mangia Maira baciata dal sole - dicono i ragazzi della ProVotti -. Sempre più incentrata sui prodotti del territorio e attenta al riuso specie negli addobbi, le volontarie hanno utilizzato in grandissima parte materiale di recupero. Ringraziamo l'Amministrazione comunale, la Croce Rossa e il servizio d'ordine che ci hanno supportato, gli sponsor e i tanti volontari che ci hanno aiutato a realizzare questa manifestazione. Un sincero ringraziamento va ai numerosi partecipanti che, in grandissima parte, hanno rispettato e dimostrato di apprezzare il lavoro di preparazione delle decorazioni lungo il sentiero. C'è da registrare un importante inversione di tendenza rispetto alla scorsa edizione quando ci siamo trovati con parecchie decorazioni rotte o spostate. Qualche raro episodio permane ma contenuto e isolato. Ora ci prendiamo qualche giorno per goderci questa edizione spettacolare e poi iniziamo a preparare la Sagra del Fagiolo e della Salsiccia Nobile di agosto, con particolare attenzione a domenica 31 quando si svolgerà "A viè 'ntle vie" la manifestazione "cugina" della Mangia Maira con buon cibo e buona musica ad animare il centro di Vottignasco".