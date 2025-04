Intensa operazione di raccolta rifiuti a Caraglio in occasione della Giornata Nazionale Plastic Free

Nel pieno del lungo ponte del 25 aprile, quando molti hanno approfittato del weekend per un po’ di meritato riposo, a Caraglio un gruppo di volontari ha scelto di dedicarsi all'ambiente.

Sabato 26 aprile, in occasione della Giornata Nazionale Plastic Free, l’area lungo il torrente Grana, nei pressi della cava, è stata teatro di un’intensa operazione di pulizia. L’iniziativa, all’insegna della collaborazione e dell’amore per l’ambiente, ha portato alla raccolta di ben 2085 kg di rifiuti abbandonati, suddivisi in diverse categorie:

Ingombranti (vasca, parti di autovettura, porte, divano, piccoli elettrodomestici, ecc.): 850 kg

Damigiane: 50 kg

Pneumatici: 380 kg

Indifferenziato: 580 kg

Plastica: 45 kg

Vetro/Lattine: 85 kg

Materiale elettrico: 15 kg

Materiale ferroso: 80 kg

Totale rifiuti raccolti: 2085 kg.

"Un risultato che parla chiaro - dicono dall'associazione Plastic Free - ogni piccolo gesto può fare la differenza, soprattutto quando nasce dalla forza del gruppo e dalla volontà di migliorare l’ambiente in cui viviamo. Un grande grazie a tutti i volontari che, con impegno e determinazione, hanno reso possibile questa giornata.

Tra questi, oggetti che raccontano storie di incuria e disattenzione: pneumatici intrappolati nella vegetazione (inclusi due di grandi dimensioni), una vasca da bagno, la carcassa di uno scooter, alcune porte, un divano, una bombola del gas, un cingolato, due discariche abusive di eternit, (opportunamente segnalate), otto damigiane di vetro, piccoli elettrodomestici, abbigliamento e tessuti, molti sacchi di vetro e lattine, scarpe, una macchina del caffè, bidoni, cavi metallici ed elettrici, e molto altro ancora.

La quantità e la varietà dei materiali recuperati indicano che il cammino verso una vera consapevolezza ambientale è ancora lungo. Ma giornate come questa accendono la speranza e mostrano che il cambiamento è possibile, quando la volontà si unisce all'azione.

Un ringraziamento sincero va alla Sindaca di Caraglio Paola Falco, all’Assessore all’Ambiente Albino Gosmar, al Sindaco di Valgrana Albino Arlotto, alla consigliera Flora Ballacer, che hanno partecipato attivamente alla raccolta, al vigile urbano presente, ai referenti Giulia Galliano Sacchetto e Andrea Milano per l’organizzazione impeccabile dell'evento e infine al referente Cuneo, Riccardo Rabino, per il supporto operativo.

Un grazie di cuore a tutti i volontari che hanno reso questa giornata speciale, condividendo anche un meritato aperitivo a prezzo convenzionato al Bar del Peso di Caraglio, offerto con generosità dalla Sindaca, Paola Falco. Oggi non abbiamo solo ripulito un tratto di territorio: abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro. La Terra ci chiama a prendercene cura, e noi, insieme, abbiamo risposto".