Calcio, si chiude con un ottimo sesto posto il primo storico campionato del San Benigno in Prima Categoria

Kevin Pistoi riconfermato anche per la prossima stagione

Si chiude il primo storico campionato in Prima Categoria con un lusinghiero sesto posto finale per il San Benigno dopo aver accarezzato per diverse giornate l'accesso ai Playoff.

Un risultato davvero insperato all'inizio della stagione dove la giovane matricola gialloverde veniva data tra le pericolanti del girone.

Da oggi si guarda già al futuro con le pronte conferme dei giocatori Nicola Martini, Filippo Pecollo, Kevin Pistoi e Mattia Garelli rispettivamente portiere, difensore centrale, attaccante e centrocampista che si sono distinti nel campionato appena concluso.

A meno di 24 ore dalla chiusura della competizione si guarda già all'intelaiatura della nuova squadra che dovrà affrontare il campionato 2025/26.