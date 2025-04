A Saluzzo l'11 maggio torna Negozi in Strada, giunta alla 47esima edizione

Siamo pronti e carichi per la 47esima edizione di Negozi in Strada, evento patrocinato dal Comune di Saluzzo e dalla Camera di Commercio di Cuneo, che si terrà a Saluzzo l'11 maggio dalle ore 9:00 fino a sera. La nuova stagione porterà con sé grandi conferme, numeri di adesioni da record, e interessanti novità.



Saranno infatti oltre 100 le attività che esporranno i propri prodotti all'esterno dei negozi, offrendo ottimi sconti e promozioni. Come sempre, grande spazio sarà dedicato all’esposizione di autovetture, con tecnologie all’avanguardia come auto ibride ed elettriche.



Non mancherà un’attenzione speciale ai piccoli di casa che saranno accolti dalla manifestazione con numerose animazioni distribuite nelle varie aree del centro cittadino, trucca-bimbi, bolle di sapone giganti e gonfiabili altissimi. Grandissima novità di quest'anno sono proprio i bambini, che cimentandosi nelle vendite con i loro banchetti e giochi inutilizzati o lavoretti fatti artigianalmente saranno "Commercianti per un giorno" ed esporranno la propria merce in Piazza Risorgimento, accanto all'area arte e artigianato. La giornata verrà poi arricchita da laboratori, letture e incontri con autori.



Il presidente dell’Ascom di Saluzzo e zona, Danilo Rinaudo, si dice quanto mai soddisfatto del percorso portato avanti ormai da moltissimi anni. “I numeri di partecipanti quest'anno hanno superato le più rosee aspettative, dando maggior rilievo alla manifestazione e più possibilità di vendite per i commercianti” afferma Rinaudo. “Grazie al bacino di utenza dei visitatori, l'evento non potrà far altro che costituire una bellissima vetrina per il commercio saluzzese. Un plauso va a tutti i commercianti e espositori che continuano a partecipare dimostrando che condividere affinità e differenze è la strada vincente per il bene comune . Solo grazie all'unione di più idee, possiamo guardare lontano".



Per quanto riguarda la promozione dell'evento sul territorio, il presidente del Centro Commerciale Naturale, Massimo Rea, dichiara di essere decisamente soddisfatto ed orgoglioso del risultato raggiunto quest'anno. “I numeri dei partecipanti crescono di edizione in edizione -riferisce Rea - a conferma del grande interesse da parte di tutti i commercianti per l’iniziativa.

Questa edizione si preannuncia ricca di iniziative collaterali grazie a un programma ampliato di animazioni pensate per coinvolgere tutte le vie.

Anche sul fronte della comunicazione si registra un’attenzione sempre più ampia, segno che il progetto si sta affermando come un vero punto di riferimento per il territorio.

Questo entusiasmo -conclude Rea - ci spinge a investire con ancora più convinzione nella valorizzazione del commercio locale".



Una grande conferma quest’anno attende il pubblico sotto l’ala di ferro di Piazza Cavour, dove i nostri amici a quattro zampe saranno protagonisti della giornata. I "Tabui" si esibiranno in esercizi di agility e verranno premiati per le loro caratteristiche peculiari. "Nen mac Tabui" vi aspetta numerosi alla sua terza edizione.



L’appello è quindi per domenica 11 maggio: vi aspettiamo tutti a Saluzzo per vivere insieme questa splendida giornata!