DDL Semplificazione, Bergesio (Lega): "Ossigeno per l'economia italiana, liberiamo il Paese dalla zavorra burocratica”

Approvato in prima lettura dall'Aula del Senato il Disegno di Legge Semplificazione e Digitalizzazione, provvedimento che il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) definisce "vitale per il futuro del Paese, delle imprese e delle famiglie".

Il ddl passa ora alla Camera.



Ieri, nel suo intervento in Senato, Bergesio ha sottolineato: “Il provvedimento è la prova tangibile della volontà del Governo di liberare l'Italia dalla zavorra burocratica che per troppo tempo ha soffocato le energie migliori e ha rallentato le nostre imprese".

Il disegno di legge, che è stato largamente ampliato nell'esame in Commissione, prevede tra l'altro una serie di novità, come le misure sul fronte delle farmacie, come quella di poter scegliere in quella sede il pediatra o il medico di base, e della pubblica Amministrazione ma anche il prolungamento delle misure introdotte durante il Covid per i dehors liberi, con il rinvio di un anno dell'adozione della riforma in materia.



Nel suo intervento Bergesio ha inoltre messo in luce una delle norme più cruciali: la riduzione dei termini dell’autotutela della Pubblica Amministrazione a soli sei mesi: “Questo dà finalmente certezza del diritto e stabilità agli investimenti delle nostre imprese”.



Il Senatore, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, ha poi evidenziato l'impronta della Lega in provvedimenti che migliorano la vita economica, soprattutto per il mondo del lavoro e l'agricoltura: “Il disegno di legge snellisce il processo per l'assunzione di manodopera straniera, dimezzando i tempi di attesa per il nulla osta al lavoro per i lavoratori formati all'estero (da 60 a 30 giorni) e semplificando i requisiti di alloggio”.



Cruciale anche la proroga, ottenuta con forza dalla Lega, dello strumento del lavoro occasionale (voucher) in agricoltura fino al 31 dicembre 2025: "È un intervento essenziale che garantisce alle nostre aziende uno strumento flessibile, trasparente e semplificato per il reperimento di manodopera stagionale”.



Infine, il Senatore ha ricordato l'attenzione alle specificità territoriali, citando le semplificazioni per l'accesso agli aiuti PAC per i terreni nelle Zone Pedemontane Svantaggiate e, per la pesca, la proroga della tutela delle specie non autoctone fino al 31 maggio 2026.