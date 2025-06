Boves si trasforma in una ludoteca a cielo aperto

Un’occasione perfetta per condividere una domenica alternativa, tra risate, strategia e nuove scoperte nel mondo dei giochi da tavolo. Il 15 giugno, a partire dalle 14.30, Boves ospiterà un evento dedicato allo svago e all’amicizia, aperto a esperti giocatori e curiosi alle prime armi.

L’appuntamento è nell’ex Confraternita Santa Croce e lungo via Statuto, dove tavoli e sedie saranno allestiti per accogliere una ricca selezione di giochi da tavolo. Dai grandi classici come Dixit, 7 Wonders e Ticket to Ride, fino a titoli più ricercati come Clans of Caledonia, Conspiracy, Splendor e Concordia, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

L’evento è pensato per tutte le età e rappresenta un’occasione per riscoprire il piacere del gioco condiviso, lontano dagli schermi e vicino alle persone.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Massimo al numero 335 5204347.