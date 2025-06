Al via la seconda edizione di "Assaggi di Biodiversità"

Dopo il successo della prima edizione, le Aree Protette Alpi Marittime propongono anche quest’anno “Assaggi di Biodiversità”, un ricco calendario di escursioni che danno l’opportunità di vivere esperienze immersive con i produttori a marchio Qualità Parco APAM e scoprire angoli incantevoli nei Parchi e nelle Riserve gestite dall’Ente.

Non si tratta di semplici camminate o visite turistiche, ma di giornate in cui entrare in contatto con piccoli produttori locali, muovendosi nei loro luoghi con gli stessi paesaggi negli occhi, sperimentandosi nello svolgimento di alcune attività quotidiane, ascoltando racconti e scambiando pensieri.

Non mancherà ovviamente il momento per gustare gli ottimi prodotti a marchio Qualità Parco APAM e poter apprezzare i sapori che scaturiscono dal connubio tra responsabilità delle aziende e salubrità degli ecosistemi in cui operano.

Si inizia domenica 22 giugno a Desertetto con l’escursione “In cammino col pastore” che porterà i partecipanti a raggiungere il Colle dell’Arpione assieme ad Armando Rinaudo: un’occasione davvero unica per camminare dentro un gregge di pecore tra bellissime praterie e ascoltare storie vere di vita d’alpeggio che lasceranno a bocca aperta chi abita anche solo a pochi chilometri da queste montagne. L’escursione verrà guidata da Francesco Giraudo e consentirà anche di comprendere come comportarsi correttamente in montagna in presenza di greggi, mandrie e cani da guardiania.

Si prosegue il 6 luglio con “Una montagna di fiori e di mieli” al Gias delle Mosche con l’apicoltore Luca Quaranta . Le api saranno in pieno periodo di raccolta, tra il rododendro e le altre fioriture alpine e allora con la guida Parco Cristina Ciconte si esploreranno i dintorni alla ricerca dei fiori melliferi e assieme a Luca sarà possibile gustare il miele direttamente dai favi confrontandolo con i profumi e gli aromi degli altri mieli prodotti in primavera. La giornata sarà anche l’occasione per conoscere fatiche e soddisfazioni di chi fa nomadismo con le api.

Il 13 luglio l’appuntamento è invece in Valle Pesio per una giornata dedicata alla selvaggina assieme a Francesco Gola , che a San Bartolomeo produce ottimi salumi di cinghiale. Alla giornata “Sapori di selvaggina tra boschi e borgate” parteciperà anche un Guardia Parco con cui, sarà possibile confrontarsi su temi complessi come la gestione faunistica e il concetto di caccia responsabile. L’escursione che si svilupperà intorno a Tetti Baudinet sarà condotta da Roberto Pockaj, esperta Guida Parco.

Il 27 luglio ci si sposta nel Vallone della Freida “Sul sentiero dei formaggi d’alta quota” con la guida Daniele Dalmasso fino all’alpeggio gestito dalla famiglia Landra. Una camminata un po’ più impegnativa con quasi 800 metri di dislivello che da Roaschia permette di raggiungere il gias Fontana Fredda e incontrare le tre generazioni di allevatori e casari di origini vernantine, preparare tomini freschi, degustare formaggi e, infine, riempirsi gli occhi con splendidi paesaggi alpini.

Le escursioni hanno posti limitati, la prenotazione è obbligatoria sul sito Eventbrite.com (link: https://www.eventbrite.com/cc/assaggi-di-biodiversita-4376113 ). La quota di partecipazione (30 euro per adulti, 25 per bambini 4-10 anni) copre il costo della Guida Parco e del pranzo da asporto a base di prodotti selezionati a marchio Qualità Parco APAM, mentre i restanti costi sono coperti dall’Ente.

Ma Assaggi di Biodiversità non termina qui: tra fine agosto e settembre verranno organizzate altre tre uscite in Val Vermenagna, Valle Pesio e nella Riserva delle Sorgenti del Belbo per conoscere Roberta Falco della Bottega del Nazionale , Daniele Mondino del “L’ape DaMiele” e Agnese Giachello di “ Api e vita ”.

Un percorso a tappe per comprendere che la biodiversità va cercata anche in tavola e che le nostre scelte alimentari possono dare un contributo importante alla sua tutela. Non solo, infatti, diete diversificate risultano più salutari, ma la possibilità di produrre cibi salutari e gustosi, deriva dalla ricchezza e dalla salubrità dei più ampi contesti ambientali da cui nascono.

Le escursioni sono organizzate dalle Aree Protette Alpi marittime tramite il tour operator ExpaViage I Terra del Castelmagno.