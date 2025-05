Fossano, a Expoflora un fiore per ogni mamma

Domenica 11 maggio a Fossano, in occasione della grande mostra mercato ortoflorovivaistica e gastronomica Expoflora 2025, andrà in scena il vero Made in Italy con una ventina di produttori Coldiretti della rete Campagna Amica che coloreranno di giallo via Roma, proponendo una vasta gamma di prodotti, con l’assoluta garanzia di genuinità e tracciabilità.

Formaggi vaccini e di pecora di pura razza delle Langhe, salumi, vini, aglio di Caraglio, noci, pere Madernassa, miele biologico, trasformati a base di Nocciola Piemonte IGP, farina per polenta, passata di pomodoro, composte di mirtilli e di zucca di Piozzo, succhi di mela e di mirtillo, paste di meliga e molto altro: ce ne sarà per tutti i gusti.

In più, per celebrare la Festa della Mamma, la Coldiretti nel suo stand in via Roma offrirà un profumato omaggio floreale Made in Cuneo a tutte le mamme che firmeranno la petizione #nofakeinitaly per dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. L’obiettivo – ricorda Coldiretti Cuneo – è raccogliere un milione di firme per arrivare ad una proposta di legge europea di iniziativa popolare che estenda l’obbligo di indicare l’origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’UE.

“Diciamo basta al rischio di portare sulle tavole cibi ‘italianizzati’ ma non italiani perché prodotti dalla lavorazione di materie prime straniere. Vogliamo piena trasparenza in etichetta per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e tutelare il lavoro di noi agricoltori e allevatori” sostiene il Presidente Coldiretti di Zona Fossano, Raffaele Tortalla.

“Rinnoviamo con piacere la collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fossano, in particolare con l’Assessore all’agricoltura, che ringraziamo per l’opportunità di promuovere a Expoflora la filiera corta tutta italiana, incontrare i consumatori e sensibilizzarli sull’importanza dell’origine dei prodotti che portano in tavola” aggiunge Ivan Matteodo, Segretario Coldiretti di Zona Fossano.