Alba in lutto per la morte di Antonio Rizzo, allenatore e guida per generazioni di ragazzi

È scomparso martedì mattina Antonio Rizzo, 66 anni, una delle figure più amate e generose del calcio giovanile locale. Per anni ha allenato bambini e ragazzi della A.s.d. Santa Margherita con passione, affiancando il ruolo educativo a quello di dirigente e instancabile volontario.

"Antonio è stato un amico fraterno e carissimo per tutti noi", racconta Oscar Grosso, presidente della A.s.d. Santa Margherita. "Abbiamo condiviso momenti importanti, come l’unione dei settori giovanili con la Stella Maris. Alla Santa Margherita ha dato tutto se stesso: era presente in ogni attività, disponibile con tutti, attivo in ogni decisione. Fu tra i primi a incitarmi a candidarmi e diventare presidente. Siamo tutti profondamente addolorati: ci lascia una persona vera, generosa, amata".

Negli ultimi giorni aveva affrontato alcuni problemi di salute al cuore, ma stava progettando il rientro in società con il consueto entusiasmo e il sorriso di sempre.

La veglia di preghiera si terrà giovedì 8 maggio alle ore 20.30 nella parrocchia di Santa Margherita. Il funerale sarà celebrato venerdì 9 maggio alle ore 16, sempre nella stessa chiesa.

La società Santa Margherita si stringe nel dolore alla moglie Berna, ai figli Marco e Anacleto con le rispettive famiglie in questo tristissimo momento.

La società Stella Maris, con il presidente, i dirigenti, gli allenatori, i tesserati e tutti i volontari, ha voluto ricordarlo con un messaggio semplice e profondo: "Che la terra ti sia lieve, Tony. Riposa in pace."