04 febbraio 2026

Roccavione organizza sabato 7 febbraio una giornata bianca a Limone Piemonte aperta a tutti

Navetta da piazza Don Chesta e possibile anche il pranzo convenzionato a Baita 2000. Prenotazione obbligatoria entro venerdì

Il Comune di Roccavione, in collaborazione con le associazioni locali, organizza per sabato 7 febbraio  "Roccavione in Giornata Bianca", un'iniziativa aperta a tutti gli appassionati di sci e montagna che si svolgerà a Limone Piemonte, nella località 1400.

L'evento, pensato per offrire una giornata di sport e convivialità sulla neve, non è riservato esclusivamente ai residenti di Roccavione ma si rivolge anche agli abitanti dei comuni e delle zone limitrofe interessati a vivere le piste di Limone Piemonte con una formula che unisce comodità e convenienza economica.

Il programma prevede la partenza della navetta alle ore 8 da piazza Don Chesta a Roccavione, con rientro programmato alle 17 da Limone 1400. La quota di partecipazione, che comprende il trasporto in pullman e lo skipass giornaliero, è fissata a 40 euro.

Per chi lo desidera, è disponibile anche un'opzione pranzo presso Baita 2000 al costo convenzionato di 30 euro, con possibilità di partecipare all'après-ski pomeridiano. Il pranzo non è obbligatorio e va prenotato contestualmente all'iscrizione.

Le prenotazioni, obbligatorie per partecipare all'iniziativa, possono essere effettuate contattando Claudia al numero 349 2692548 o Ilenia al 345 2904123. L'organizzazione sottolinea la necessità di confermare la propria presenza entro venerdì 6 febbraio per garantire la disponibilità dei posti in navetta e degli skipass.

