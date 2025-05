Siamo contenti di ospitare quest'anno a Cervasca un' importante evento in occasione della Festa dell' Europa 2025 organizzato grazie alla collaborazione tra otto dirigenti scolastici e gli insegnanti che fanno parte del Consorzio. Sono stati coinvolti importanti esperti e volontari che interverranno nell' incontro "La Pace è il nostro cammino".

In questo periodo in cui tanti di noi auspicano la Pace non solo in Europa, ma nel mondo intero, è stato interessante affrontare e condividere con gli alunni di tre ordini di diverse scuole questo tema molto sentito anche dai bambini e ragazzi che con canti, disegni, poesie, acrostici, flashmob, letture e riflessioni hanno trasmesso i loro messaggi e sperano che torni presto la pace tra i popoli che da troppo tempo vivono una situazione di paura, di angoscia e distruzione del loro ambiente e delle loro città con gli affetti più cari.

Gli 8 istituti comprensivi coinvolti in questa attività sono Cervasca, Caraglio, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Cuneo Oltrestura, Cuneo Borgo San Giuseppe, Carrù, Mondovì 2.

Nel salone polivalente di Cervasca sarà possibile ammirare i loro elaborati che a tutti annunciano " Il bisogno di Pace "( da vicesindaco di Cervasca e insegnante dell' Istituto Comprensivo Oltrestura).