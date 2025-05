ACSR, Isaia confermato presidente: approvato il bilancio 2024, ora si prosegue con il progetto del biodigestore di Borgo San Dalmazzo

L’Assemblea ordinaria dei 54 Comuni soci dell’Acsr Spa, convocata nella Sala Consigliare del Comune di Cuneo ieri pomeriggio – giovedì 8 maggio 2025, ndr – ha rinnovato le cariche sociali e approvato il bilancio 2024, aggiornando anche gli azionisti sullo stato dell’arte dell’intervento di riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente con produzione di biometano.

Per il prossimo triennio, è stato riconfermato presidente dell’Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti Giancarlo Isaia. In Consiglio di amministrazione, invece, sono stati nominati due nuovi consiglieri, Michela Varetto e Alessio Secondo, in sostituzione di Ettore Zauli e Laura Blua, mentre le consigliere Monica Garro e Livia Belliardo sono state riconfermate.

L’Acsr ha chiuso positivamente il bilancio d’esercizio 2024, mantenendo entro i limiti imposti da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le tariffe di conferimento e investendo circa 760 mila euro su impianti, macchinari, attrezzature, automezzi e manutenzioni straordinarie nei due impianti di Borgo San Dalmazzo e Roccavione.

Nel 2024, infatti, le entrate hanno superato i 7,3 milioni di euro al netto del Contributo PNRR per l’intervento di realizzazione del “biodigestore”, progetto sostenuto per quasi 13 milioni di euro a fondo perduto su cui l’Azienda cuneese smaltimento rifiuti è già riuscita a rendicontare e incassare dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) circa 3,8 milioni di euro.

L’intervento di riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente con produzione di biometano, i cui lavori sono stati avviati con l’apertura del cantiere da parte della ditta vincitrice della gara (Entsorga italia Spa) a fine 2024, sta procedendo nel rispetto del cronoprogramma ed è ora nella fase di installazione della fornitura e ultimazione delle opere edili e impiantistiche. Il completamento dell’opera, con commissioning, avviamento e marcia provvisoria, è previsto entro marzo 2026.