Savigliano ricorda don Oreste Benzi a 100 anni dalla nascita

Sabato 17 maggio dalle 15 alle 17al Cinema Aurora di Savigliano vi sarà un pomeriggio per ricordare i 100 anni della nascita di don Oreste Benzi e i suoi incontri con la città di Savigliano.

Alle ore 15 vi sarà una presentazione della figura e della vita di don Oreste a cura del Direttore della Fondazione don Oreste Benzi,

a cui seguiranno i saluti del Vescovo Ausiliare Mons. Alessandro Giraudo, del Sindaco di Savigliano Alessandro Portera, del presidente della Consulta Solidarietà Sergio Mondino ed altri presidenti di Associazioni presenti sul territorio.

A seguire il gruppo teatrale ”Le Semenze” di Vicenza proporrà uno spettacolo di teatro danza inclusivo dal titolo “Custodi di un dono” che vuole presentare la figura di don Oreste con qualche semplice riferimento alla sua vita e ai valori cardine del suo messaggio, piccole pennellate non tanto per ricordare, ma per scoprire l’atttualità e la pienezza della sua eredità anche attraverso brevi testimonianze di Saviglianesi che lo hanno conosciuto.

Alle 17 è prevista un buffet/merenda presso i locali della Parrocchia di San Giovanni

Alle 18 la Santa Messa nella Parrocchia di S. Pietro anche per pregare insieme il “Servo di Dio” don Oreste Benzi

L’ingresso è libero

Per eventuali informazioni: Valter 3486424074