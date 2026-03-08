Giobatech: "Proteggiamo il lavoro. Ogni giorno"

Avere un partner ideale, quando la sicurezza non è un’opzione, ma dà un vantaggio competitivo, è davvero importante per qualsiasi azienda.

Giobatech è questo e molto altro, in un mondo industriale che corre veloce verso l’automazione intelligente, la sostenibilità, occorre essere sempre al passo, anticipare gli eventi con una visione precisa.

Molto più di un semplice consulente tecnico, Giobatech è il partner strategico per le aziende che vogliono essere conformi, sicure, ma soprattutto pronte al futuro. Innovativi e predisposti al lavoro efficiente e in sicurezza, in Giobatech ci si affida alle competenze migliori, spesso 'al femminile' e non solo in occasione dell’8 marzo.

[Team Giobatech]

IL PERSONALE FEMMINILE DI GIOBATECH

Tra il personale dell’azienda con sede a Busca in via S. Francesco D'Assisi n° 3 ( sito web ), sono rilevanti le figure professionali femminili, in un contesto 'tecnico' immaginato ancora a prevalenza maschile. Ma non è così.

Dr.ssa Elisa Ballatore, consulente del lavoro e responsabile dell’ufficio amministrativo, P.I. Milena Vigna, tecnico in ambito elettrico, Dr.ssa Clara Corsino, responsabile ufficio sicurezza, Paola Ballatore, responsabile ufficio marketing/commerciale, sono perni fondamentali dell’azienda e rappresentano il valore aggiunto di Giobatech. Preparazione tecnica, pragmatismo, precisione, attitudine al problem solving, sono tra le tante qualità che il team di Giobatech sa apportare nelle scelte e nelle strategie di cantiere o in azienda.

LE NOVITÀ DEL 2026: L’ IPERAMMORTAMENTO

Con la Legge di Bilancio 2026 il sistema di incentivi agli investimenti produttivi cambia profondamente. I crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 non vengono rinnovati e al loro posto torna uno strumento fiscale già noto alle imprese italiane: l'iperammortamento al 180%. Per le aziende agricole invece, continuerà ad essere possibile beneficiare del credito d’imposta 4.0 al 40%. Le nuove misure diventeranno pienamente operative con l’emanazione dei relativi decreti attuativi, che definiranno modalità applicative e requisiti tecnici. In attesa dei decreti ufficiali, per molte imprese l’introduzione delle agevolazioni per aziende 2026 significa cambiare completamente il modo in cui si valuta la convenienza di un investimento. Giobatech è al fianco delle aziende per spiegare cos’è, come funziona e come si calcola l’iperammortamento 2026, con l’obiettivo di fornire tutte le informazioni necessarie a chi sta pianificando investimenti in macchinari, impianti, software e sistemi di efficientamento. Tutte le info qui: https://www.giobatech.it/come-si-calcola-l-iperammortamento-2026

[Team Giobatech]

CORSI PER INSTALLATORE DI SISTEMI DI ANCORAGGIO

Tra le attività principali di Giobatech rimane la formazione per le imprese e i lavoratori. Oltre ai corsi di sicurezza sul lavoro, corsi di formazione RLS, RSPP, primo soccorso, antincendio, escavatori, carrelli, ponteggi e molti altri (vedi tutti i corsi qui ), è attivo il corso di formazione linee vita 'Qualificazione secondo la UNI 11900: 2023 Installatore di Sistemi di Ancoraggio'.

La norma tecnica introduce una disciplina precisa dei requisiti formativi dell'installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, chiarendo molti aspetti relativi alla professionalizzazione della figura, fino ad oggi ancora piuttosto vaghi. Viene certificato l’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti, vale a dire la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio, articolandola in diversi livelli di competenza e distinguendo fra installatori base e installatori intermedi. Tale articolazione è effettuata sulla base dei criteri di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità: Giobatech propone i corsi Installatore Base (32 ore) e Installatore Intermedio (38 ore).

[Il nostro Team]

DIRETTIVA MACCHINE

Giobatech fornisce inoltre consulenza specializzata per garantire la conformità dei macchinari alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, un requisito fondamentale per la sicurezza e l'operatività nel mercato europeo. Qualsiasi azienda in cui operano macchine e attrezzature per la lavorazione, la movimentazione o il trattamento di materiali, deve adeguarsi alla Direttiva 2006/42/CE, che ha ampliato e rafforzato i requisiti di sicurezza, adattandosi alle nuove tecnologie e alle crescenti esigenze di sicurezza, la Direttiva Macchine garantisce che tutte le macchine vendute e utilizzate nell'UE siano sicure per gli operatori e per chiunque entri in contatto con esse. Questo viene raggiunto stabilendo una serie di requisiti essenziali di sicurezza e salute (RESS) che i produttori devono rispettare. Tutto sulla Direttiva Macchine in www.giobatech.it/direttiva-macchine .

CONSULENZA DEL LAVORO PERCHÉ SCEGLIERE GIOBATECH?

Scegliere Giobatech significa affidarsi a un team di esperti che mette al centro professionalità, aggiornamento continuo e attenzione alle esigenze del cliente. Ogni servizio è pensato per offrire soluzioni su misura, garantendo un supporto affidabile in ogni fase della gestione del personale. Uno dei punti di forza è la capacità di semplificare la burocrazia, alleggerendo il carico operativo per l’azienda. Con un’esperienza pluriennale nel settore, Giobatech è in grado di affrontare con prontezza anche le situazioni più complesse, verifiche ispettive, contenziosi lavorativi. Sul sito tutto sulle consulenze in https://www.giobatech.it/consulenza-del-lavoro .

ASSISTENZA CONTINUA E CAPACITÀ DI RELAZIONE

Il team di Giobatech affianca le aziende in modo concreto e continuativo, seguendo ogni fase del lavoro: dalla progettazione fino alla certificazione finale. In questo modo le imprese hanno la certezza di operare nel rispetto delle normative, riducendo i rischi e aumentando la sicurezza di impianti e macchinari.

Giobatech offre consulenza specializzata e perizie tecniche conformi alle disposizioni di legge, supportando le aziende nel percorso necessario per accedere alle agevolazioni fiscali previste. Il punto di forza del gruppo è la specializzazione: ogni collaboratore ha competenze specifiche in un ambito preciso, così da garantire risposte puntuali ed efficaci.

Come afferma l’Ing. Paolo Giordano, fondatore e direttore tecnico: “Quando un’azienda si affida a noi, sa di poter contare su risposte rapide e soluzioni concrete. Il nostro obiettivo è semplificare ciò che è complesso, affiancare l’impresa nelle scelte tecniche e normative e offrire un supporto costante, non solo nei momenti decisivi ma lungo tutto il percorso. Per noi significa esserci davvero, assumendoci la responsabilità del lavoro e lavorando al fianco del cliente per ottenere risultati chiari e misurabili”.

[Ing. Paolo Giordano]

LE PERSONE AL CENTRO: FARE LA DIFFERENZA

In Giobatech le persone rappresentano un elemento chiave del lavoro quotidiano. Elisa, Milena, Clara e Paola contribuiscono in modo concreto alla gestione dei clienti e allo sviluppo dei progetti, garantendo competenza, affidabilità e continuità operativa.

La costruzione di rapporti solidi si basa su presenza e collaborazione diretta. Come sottolinea l’Ing. Giordano: “Crediamo molto nella relazione con il cliente. Non ci limitiamo a fornire risposte via mail o telefono: siamo presenti, lavoriamo sul campo e diventiamo parte dei processi aziendali. È questo approccio, come ci riconoscono i clienti, a fare la differenza”.

Un metodo di lavoro orientato ai risultati, che trasforma la collaborazione in un valore concreto e condiviso.